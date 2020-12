Europa godkender dødsfly

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (Easa) er helt sikker på, at det amerikanske flyselskab Boeings ulykkesramte 737 MAX-fly igen er sikkert at flyve med.

Det siger direktøren for Easa, Patrick Ky, til BBC.

Han tilføjer, at organisationen har vendt hver eneste sten i sine analyser af flyet samt de designændringer, som Boeing har tilføjet, siden flytypen blev underlagt et globalt flyveforbud i 2019.

Boeings dødsfly på vingerne igen

Hundredvis døde

Det skete efter to katastrofale ulykker, der i løbet af fire måneder kostede 346 mennesker livet.

Den første ulykke fandt sted i oktober 2018, da et 737 MAX-fly fra Lion Air styrtede i havet i Indonesien.

Den anden ulykke skete, da et fly af samme type fra Ethiopian Airlines styrtede ned kort efter at være lettet fra lufthavnen i Ethiopiens hovedstad, Addis Ababa.

De to ulykker skyldtes angiveligt en softwarefejl, som under visse omstændigheder kunne presse flyets næse nedad, selv om piloterne forsøgte at rette det op.

Ny software

Siden styrtet i Etiopien har Easa foretaget sin egen undersøgelse af flyets design. Det er sket uafhængigt af en lignende undersøgelse foretaget af de amerikanske luftfartsmyndigheder.

- Vi har undersøgt samtlige kontrolsystemer og al mekanikken i flyet, siger Patrick Ky til BBC.

Han fortæller, at alle eksisterende 737 MAX-fly blandt andet skal udstyres med ny computer software, inden de får lov at gå på vingerne igen.

Derudover skal alle piloter gennemgå obligatorisk træning, og hvert fly skal bestå en testflyvning med alle de nye ændringer.

Derfor insisterer Patrick Ky på, at flytypen nu er sikker.

Udmeldingen kommer, efter at Senatet i USA i en rapport for nylig kritiserede den amerikanske luftfartsstyrelse FAA i skarpe vendinger for i sin tid at lade et fly fyldt med fejl gå på vingerne.

Boeing har allerede fået tilladelse til at genoptage flyvninger med 737 MAX-fly i USA og Brasilien. Easa forventer i midten af januar at give tilladelse til at flyet kan gå på vingerne i Europa.