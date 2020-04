Europæere flygter fra karantæne: Fester i Sverige

Rige europæere valfarter til Sverige for at få fikset hår, feste og spise på restaurant - og Malmö er magnet for danskere, lyder det fra en svensk frisør

Rygtet om fristedet, hvor alt stadig er tilladt, har spredt sig på tværs af Europa.

Mens mange lande har forsøgt at kontrollere udbruddet af covid-19 med lockdowns af varierende grad, har svenskerne stadig kunnet få klippet lokkerne, siddet i forårssolen på en cafe, spist ude og danset natten væk på natklubber. Og den luksus tiltrækker jetsettere fra hele Europa.

Danskere til Malmö

Langt de fleste tager til Stockholm for at få afløb for deres shoppe- og luksusmangel, men danskerne valfarter til Malmö, lyder det.

Det svenske medie Aftonbladet har kontaktet fem frisørsaloner i Malmö.

Alle fortæller om en stor tilstrømning af danske kunder.

Der bliver brugt mange penge i de svenske frisørsaloner i øjeblikket. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

En frisør siger, at en kunde skulle have sagt: 'Alt er lukket i Danmark, så vi er nødt til at tage til Sverige for at blive klippet og få shoppet'

Det er dog ikke længere nødvendigt fra på mandag, hvor blandt andet frisørsalonerne åbner igen.

Frisører bestormet af bookinger

Hår og negle

Aftonbladet har talt med frisøren 'Sofia', der har oplevet et boom i antallet af kunder, der kommer til Sverige som 'luksusturister'.

- Det er kvinder fra Europa, som rejser hertil, for deres hjemland er lukket ned. De kommer hertil for at få ordnet hår og negle, spise på restaurant og feste senere på aftenen, siger hun.

13.500 kr. for flybillet

Rygtet om den frie adgang til svensk luksus har altså bredt sig over kontinentet, men alt det 'sjove' koster - og prisen er steget. Derfor er det hovedsagligt rige kvinder, der kommer, fortæller 'Sofia' til Aftonbladet.

Frisøren fortæller, at en af hendes kunder fra Schweiz købte en flybillet til Stockholm for 1800 Euro. Det svarer til 13.500 danske kroner.

- Hun var super glad for, at hun kunne komme og få farvet håret - og åbenbart havde flere af hendes venner gjort det samme, lyder det fra 'Sofia', som er sikker på, at hun ikke er den eneste, der oplever et boom i sin forretning.

Helt galt

Der er indført indrejseforbud i Sverige frem til 15. maj, men forbuddet gælder ikke EU-lande, Storbritannien, Norge, Island og Schweiz.

'Sofia' bryder sig ikke om, at hun skal lægge salon til rige europæere, der bryder deres hjemlandes lockdowns, og hun vil gerne vide, hvilke kunder, der sætter sig i hendes stol. Derfor har hun lukket for internetbooking og tager kun stamkunder ind.

- Hvis tanken er, at vi skal holde os inde, holde afstand og leve med tilbageholdenhed, så går det jo ikke, at folk kommer fra andre lande og måske tager infektionen med sig. Det er jo helt galt, siger hun.

Sofia er ikke frisørens rigtige navn.