Europæisk domstol: Rusland stod bag drab på spion i 2006

OVERBLIK: Sådan blev tidligere russisk spion slået ihjel

En kop grøn te forgiftet med det radioaktive stof polonium-210 slog for snart 15 år siden den tidligere KGB-officer Aleksander Litvinenko ihjel i London.

Tirsdag har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslået, at Rusland stod bag drabet på den russiske regeringskritiker.

Omstændighederne omkring hans død var særdeles dramatiske.

Her er, hvad der skete:

* 2000: Aleksander Litvinenko flygter til London fra Moskva. Fra sit eksil i Storbritannien arbejder han som journalist og skribent.

* Han bliver en hård kritiker af Vladimir Putin, som han blandt andet beskylder for korruption.

* 2003: Den britiske efterretningstjeneste MI6 rekrutterer den tidligere russiske spion for at høste hans viden om organiseret kriminalitet i Rusland.

* Litvinenko bidrager ifølge avisen The Guardian blandt andet med 'hårrejsende viden' om den russiske mafia i Spanien, der har omfattende kontakt til fremtrædende russiske politikere.

* 1. november 2006: Aleksander Litvinenko deltager i et 'forretningsmøde' på luksushotellet The Millennium i London med to russiske agenter, Andrej Lugovoj og Dmitrij Kovtun.

* Agenterne serverer grøn te for Litvinenko, men de drikker ikke selv af teen under mødet.

* Senere samme dag bliver Aleksander Litvinenko syg i sit hjem og kaster op hele natten. Han indlægges på et hospital i London, hvor lægerne kæmper for hans liv. Dag for dag forværres hans situation.

* 23. november 2006: Tre uger efter mødet med de to agenter dør Aleksander Litvinenko i sin hospitalsseng.

* Ifølge hans enke anklagede Litvinenko fra sit dødsleje præsident Vladimir Putin for at stå bag forgiftningen.

* Undersøgelsen af Litvinenkos lig bliver af en af patologerne beskrevet som 'den farligste nogensinde foretaget i den vestlige verden'.

* Patologerne må på grund af det radioaktive stof under obduktionen bære beskyttelsesdragter, handsker og særlige hætter, hvorigennem der pumpes luft til dem.

Kilder: The Guardian, BBC.