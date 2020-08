Europæisk hovedstad kollapser

Kun et massivt indgreb kan forhindre, at Amsterdam smuldrer ned i vandet

Amsterdam er i fuld gang med at kollapse.

Den bløde jord, som byens kanaler er gravet i, smuldrer langsomt.

Der skal bruges millioner, hvis ikke store dele af den smukke infrastruktur fra middelalderen skal forsvinde i dybet.

Det skriver CNN.

Nægtede at inspicere bro

Det er intet nyt problem for den hollandske by.

I januar kunne den lokale nyhedskanal AT5 fortælle om fem års advarsler om vandvejene fra officielle kanaler.

Advarslerne pegede på, at myndighederne ikke havde forholdt sig til problemet.

Arkivfoto: Margriet Faber/Ritzau Scanpix

Det fremgik blandt andet, at en dykker havde nægtet at inspicere en bro, da han var bange for, at den ville kollapse over ham.

Myndighederne meldte efterfølgende ud, at reparationer ville blive lavet ved akut behov, men at risici ikke kunne udelukkes fuldkomment.

Kæmpe udfordringer

Efterfølgende er en uafhængig rapport blevet udarbejdet.

Den konkluderede at mindst fem procent af murene i Amsterdams kanaler var i så dårlig stand, at det øgede risikoen for, at de ville smuldre og synke.

Rapporten pegede på, at fundamentale ændringer i byens infrastruktur måtte laves.

Arkivfoto: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP/Ritzau Scanpix

Der vil nu blive holdt tæt øje med kritiske steder langs kanalerne, og man vil skride ind, hvis de ikke længere er sikre.

Seks broer ved kanalerne er allerede delvist eller fuldkommen lukkede.