Europæisk inflation fortsætter med at stige

Når Den Europæiske Centralbank (ECB) på torsdag mødes for at drøfte en rente-stigning, bliver det med brandvarme inflationstal i hånden.

Eurostat har tirsdag udsendt tal for prisudviklingen i eurozonen og hele EU i juni.

I euro-landene var priserne i juni 8,6 procent højere end for et år siden. Dermed er de årlige prisstigninger vokset fra maj, hvor priserne fra 8,1 procent højere end i maj sidste år.

Dermed kan forbrugerne købe færre varer for de euro, som de får udbetalt i løn.

Samtidig er det mere end fire gange højere end ECB's mål på to procent.

Forud for torsdagens møde har den franske ECB-chef, Christine Lagarde, varslet, at der kommer en rentestigning. ECB's ledende rente er på minus 0,5 procent.

Den har ikke været negativ siden 2014, og den er ikke blevet hævet siden 2011.

Annonce:

I flere internationale erhvervsmedier har man tirsdag kunne læse, at torsdagens møde ikke så meget kommer til at handle om, hvorvidt renten skal hæves. Men hvor stor en stigning, der bliver tale om.

Både Bloomberg og Reuters har talt med unavngivne personer med kendskab til diskussionerne i ECB.

Her er meldingen, at torsdagens diskussion vil omhandle, om renten skal hæves med 0,5 procentpoint i stedet for de vanlige 0,25 procentpoint.

Samtidig vil ECB dog ifølge Reuters' kilder se på, hvordan ECB kan hjælpe eurolande med en høj gæld såsom Italien.

En rentestigning fra ECB forventes at medføre en rentestigning fra Nationalbanken i Danmark. Her har man en fastkurspolitik mellem den danske krone og euroen.

De lande, der har euroen, er dog ikke de lande i Europa, der oplever de største prisstigninger. I hele EU er priserne steget med 9,6 procent på et år ifølge Eurostat.

Særligt i de tre baltiske lande, Letland, Litauen og Estland, har forbrugerne fået lov at vende sig til nye tal på prisskiltene. Her er priserne vokset med mellem 19,2 og 22 procent det seneste år.

Annonce:

Ikke alle lande opgør inflation ens. For at kunne sammenligne har man lavet en ensartet udregningsmetode.

Ifølge Danmarks Statistik er priserne i Danmark eksempelvis steget med 8,2 procent fra juni sidste år til juni i år. Men med den EU-sammenlignelige metode er priserne i Danmark steget med 9,1 procent.

Dermed er prisstigningerne i Danmark tæt på EU-gennemsnittet.