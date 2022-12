Europæisk rumraket forsvundet efter opsendelse

I Fransk Guyana kom den europæiske rumraket Vega-C i luften tirsdag aften lokal tid.

Men efter blot ti minutter havde kontrolcentret mistet kontakten, skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af en udtalelse fra virksomheden bag.

Der var heldigvis ingen personer ombord. Det var nemlig meningen, at raketten skulle fragte to satelitter med navnene Pléiades 5 og 6 ud i rummet for at placere dem i en bane rundt om jorden, skriver NTB.

Problemer med bæreraket

Allerede efter få minutter, tabte raketten højde, hvilket indikerede, at der var noget helt galt.

Ifølge Stephane Israel, som er chef for den private virksomhed Arianespace, var der problemer med bæreraketten, som skulle hjælpe til med opsendelsen.

Men det betyder ikke, at mysteriet om den forsvundne raket er løst. Derfor skal virksomheden til at undersøge, hvad der gik galt.

Raketten Vega-C var på sin jomfrurejse i juli.