Europæiske stormagter buldrer: Intet kan forsvare dette drab

Frankrig, Tyskland og Storbritannien kræver klarhed om den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggis død.

De tre lande siger i en fælles udtalelse, at de vil have en grundig undersøgelse af den saudiarabiske journalists død. Undersøgelsen skal fastslå de nærmere omstændigheder og placere et ansvar.

- Intet kan retfærdiggøre dette drab, og vi fordømmer det på det kraftigste, lyder det i den fælles fransk-tysk-britiske udtalelse.

- Der er fortsat et akut behov for klarhed om, hvad der præcist skete - ud over de hypoteser, der indtil videre er fremlagt i den saudiske efterforskning, som skal bakkes op af fakta for at kunne betragtes som troværdig.

Den dræbte journalist Jamal Khashoggi. Foto: AP

Samtidig siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han vil afsløre den "nøgne sandhed" om Khashoggis død.

Det vil ske i en udtalelse om sagen tirsdag.

- Vi leder efter retfærdigheden her, og den vil blive afsløret i al sin nøgne sandhed, siger Erdogan i en tale i Istanbul.

Lørdag erkendte Saudi-Arabien, at Jamal Khashoggi døde på landets konsulat i Istanbul den 2. oktober.

Angiveligt skete det i forbindelse med et slagsmål.

Indrømmelsen kommer efter mere end to uger med benægtelser og en forklaring om, at journalisten forlod konsulatet i live den dag.

Forklaringen er imidlertid blevet mødt med dyb skepsis.

Også USA's præsident, Donald Trump, som oprindeligt betegnede den saudiske forklaring som "troværdig", siger nu, at han mener, at Saudi-Arabien lyver om drabet.

- Der har tydeligvis været bedrag, og der har været løgn, sagde han i et interview med Washington Post lørdag.

Blev han dræbt og parteret? Derfor skulle journalist dø

Ekspert om mord på saudisk journalist: Derfor tøver Trump

Se også: Lad os hædre Khashoggi