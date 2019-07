Europas største lufthavn truet af sommer-strejke

Europas største lufthavn, Heathrow, ser ud til at blive ramt af strejke i juli og august

Hvis du skal rejse til eller mellemlande i Heathrow, så skal du notere dig datoerne 26. og 27 juli, 5. og 6. august, og 24. og 25. august.

Disse datoer er nemlig udset til at blive ramt af arbejdsnedlæggelse af personalet i lufthavnen.

Det skriver BBC.

Mere end 4000 ansatte i kundeserviceafdelingen, ingeniører og sikkerhedspersonale har stemt for at strejke over de nuværende lønninger.

Rammer sommerferien

Datoerne er særligt udvalgte af fagforeningen Unite, da de vurderer, at det vil have størst påvirkning på sommerens rejser.

Heathrow udtaler, at de har nødplaner klar, der skal sikre, at lufthavnen stadig kan holde åben og sikker.

Fagforeningens medlemmer har gennem otte afstemninger stemt for strejken, efter at en gennemsnitlig lønforhøjelse over 18-måneder på 2,7 procent blev afvist.

- Der er vrede over lønningerne blandt medarbejdere, der er vigtige for, at lufthavnen kører som smut, siger talsmanden for Unite, Wayne King.

Han forklarer, at stridigheden også handler om, at der er forskellige løn til medarbejdere, der udfører de samme jobs, ligesom der er utilfredshed med lufthavnbossen, John Holland-Kayes, lønaftale.

Chefen tager kæmpe lønhop

Ifølge Heathrow Lufthavns årsrapport for 2018, så fik Holland-Kayes en lønforhøjelse på 103,2 procent, skriver BBC.

Fagforeningen mener derfor ikke, at de er i orden blot at tilbyde de lavest betalte medarbejdere i Heathrow en lønstigning på lidt under fire pund (31 danske kroner) om dagen.

Ledelsen i Heathrow har opfordret fagforeningen til at vende tilbage til forhandlingsbordet, så der kan findes en løsning.

'Vi har foreslået en progressiv lønpakke, der giver en lønstigning på mindst 4,6 procent til mere en 70 procent af vores ansatte,' lyder en udmelding fra lufthavnen ifølge BBC.

Mens stridighederne fortsætter, så slår ledelsen i Heathrow fast, at der stadig kommer til at lande og lette fly i perioderne, men de oplyser ikke i hvilket omfang.

SAS afviser at kompensere flypassagerer for strejke

Se også: Rejseglade danskere risikerer at komme i klemme