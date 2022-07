Europas teenagere må vente på lovende nyt akne-middel

I USA har et nyt og lovende middel mod akne været tilgængeligt i månedsvis.

Midlet bliver betegnet som det første rigtige gennembrud inden for behandling af akne i årtier. Men det er uklart, hvornår det bliver tilgængeligt på hylder i Europa og resten af verden.

Cremen clascoterone, som bliver smurt på, bliver af eksperter hyldet som den første nye type akne-behandling i næsten 40 år.

- Det, der er så spændende ved clascoterone er, at det er en helt ny mekanisme, som kan adressere de grundlæggende hormonelle årsager, som ligger bag al akne, siger den amerikanske dermatolog John Barbieri.

Bumser plager omkring tre ud af fire af alle teenagere. Og mange voksne generes også af akne.

Selv om det plager mange, har nye midler mod akne været sjældne. Der har længe været to primære typer af akne-behandling.

Den ene bruger antibiotika for at ramme den bakterie, som forårsager bumserne, mens den anden stopper døde hudceller fra at bygge op og blive til bumser.

Clascoterone gør til gengæld cellerne mindre modtagelige over for hormonet, som producerer sebum. Sebum er en olieagtig substans, som normalt holder huden fugtig, men som personer, der lider af akne, producerer for meget af.

Et studie fra 2020 viste, at midlet var mere effektivt end placebo, og at det ikke havde væsentligt bivirkning.

Den franske dermatolog Emilie Sbidian påpeger, at midlet i studiet ikke blev sammenlignet med øvrige behandlinger. Derfor er det svært at sammenligne.

Hun mener dog, at midlet er 'meget interessant', fordi det også kan være et alternativ for personer, som for eksempel ikke kan tåle de andre typer af behandlinger.

Studiet var nok til, at USA godkendte midlet.

Og læger i USA har kunnet udskrive midlet siden slutningen af sidste år. Men det er usandsynligt, at akne-plagede i Europa kan få hænder i midlet lige foreløbig.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er end ikke begyndt på processen med at godkende midlet.

For selskabet bag, schweiziske Cosmo, har først og fremmest fokuseret på det største marked - USA.

Derudover har det relativt lille selskab ikke kunnet finde en samarbejdspartner til at hjælpe med at distribuere i Europa, hvorfor EMA endnu ikke har fået det til godkendelse.

Selskabet har fundet partnere i blandt andet Kina, Japan, Brasilien og Australien. Men Europa kniber det tilsyneladende med.

Ifølge Cosmo skyldes det blandt andet, at coronapandemien har haft en negativ indvirkning på markedet for midler som clascoterone.