Evakuerede afghanere skal bo på Center Sandholm

De evakuerede fra Afghanistan skal indtil videre bo på Center Sandholm. Det oplyser udlændinge- og integrationsministeriet.

- Jeg vil opfordre alle til at bidrage til, at de nu og her får fred og ro til at ankomme efter en lang rejse, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en kommentar.

Torsdag morgen landede et SAS-fly med 84 evakuerede personer ombord - primært afghanere, som på forskellige måder har arbejdet med eller for Danmark i Afghanistan.

Flere er blevet evakueret sammen med deres familier.

Center Sandholm ligger i Nordsjælland. Foto: Jonas Olufson.

Center Sandholm - også kendt som Sandholmlejren - ligger ved Allerød i Nordsjælland og er et modtagecenter for nye asylansøgere.

Centret varetages af Røde Kors, politiet og Udlændingestyrelsen, der hver især tager sig af en række opgaver i forbindelse med asylansøgninger.

- Registrering af nye asylansøgere foregår hos politiet, Udlændingestyrelsen har ansvaret for behandlingen af selve asylansøgningen, mens Røde Kors tager sig af en række basale, humanitære opgaver, skriver Røde Kors på sin hjemmeside.

Klar med psykologhjælp

Generalsekretær Anders Ladekarl har tidligere på dagen meldt ud, at Røde Kors er klar til at tage imod de mange afghanere, der nu er hjemløse.

- Vi har et setup, der giver de afghanere, der nu kommer til Danmark, en rigtig god modtagelse, og som sørger for, at der er nogen til at hjælpe dem med en varm seng og de fornødenheder, de skal bruge.

Ifølge Anders Ladekarl ved Røde Kors endnu meget lidt om, hvem det er, de skal modtage.

- Der er bleer klar til børnene, der er tøj klar, hvis de ikke har noget. Vi har psykolog- og krisebistand til rådighed, hvis der er nogle, som har brug for det. Men først og fremmest har vi en varm seng, siger han.