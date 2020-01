Evakuerede borgere ryger i karantæne i 14 dage

Flere hundrede personer fra forskellige lande bliver i disse dage evakueret med fly fra den kinesiske by Wuhan, hvor coronavirussen formodes først at være brudt ud.

Af frygt for virussen planlægger nogle lande at placere deres borgere i karantæne, så snart de vender tilbage til hjemlandet.

Det skriver BBC.

I isolation på asyl-ø

Omkring 600 australske statsborgere befinder sig i Wuhan, og en andel af dem venter på at blive evakueret. Men for dem, der slipper væk fra byen, vil mareridtet fortsætte lidt endnu.

De skal nemlig i karantæne på asyl-øen ved navn Juleøen, som ligger cirka 2000 kilometer fra Australien, i 14 dage.

Det meddelte landets premierminister, Scott Morrison, onsdag.

Også britiske statsborgere skal i karantæne i 14 dage, skriver BBC. Den britiske regering planlægger at flyve 200 af deres statsborgere ud af Wuhan torsdag.

De, som har opholdt sig i andre dele af Kina, skal ikke i karantæne, men bliver alligevel opfordret af myndighederne til også at isolere sig selv i to uger.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



I Wuhan sørger de fleste for at bære ansigtsmasker for at beskytte sig mod virussen. Foto: Anthony Wallace/Ritzau Scanpix

Frygter virus: Ikea lukker 15 varehuse i Kina

136 døde

136 personer er i skrivende stund døde af coronavirussen og flere end 6000 smittet med sygdommen, der på lidt under en måned har spredt sig fra Kina til 13 andre lande i verden.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Hubei-provinsen i Kina. Ifølge WHO er det for tidligt at klassificere corona-udbruddet som en international sundhedskrise.

18 danskere opholder sig lige nu i Wuhan, og syv af dem vil gerne evakueres. Den eventuelle evakuering forventes at ske i en fælles europæisk operation, hvor EU-borgere samles op og flyves ud af provinsen.

Det er endnu ikke blevet oplyst, om de vil blive sat i karantæne, hvis de bliver evakueret.