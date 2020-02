Evakuerede danskere er landet i Roskilde

Ingen af de fire borgere, der fredag ankom til Danmark efter evakuering fra Kina, viser tegn på smitte med coronavirusset.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

De fire borgere er blevet tjekket for, om de skulle være blevet smittet med coronavirusset, fordi de har været i Kina, hvor det potentielt dødelige virus stammer fra.

- Det er en rigtig god nyhed, at de fire borgere, som her i aftes er landet i Danmark, ikke har symptomer på ny coronavirus.

- Sundhedsstyrelsen oplyser, at borgerne har fået en grundig instruktion om de forholdsregler, de skal tage, og at sundhedsmyndighederne vil følge op de kommende dage, hvor borgerne vil holde sig hjemme, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

De fire borgere udgøres af to dansk-kinesiske par fra Sjælland. De blev fløjet til Roskilde Lufthavn fredag aften efter flere mellemlandinger fra Kina.

Ifølge Sundhedsministeriet har sundhedsmyndighederne foretaget en konkret risikovurdering af hver enkelt.

Vurderingen er, at alle fire er i lav risiko for at være smittede med ny coronavirus.

Borgerne er fredag nat transporteret hjem af det regionale beredskab.

Foreløbigt kan de danske myndigheder ikke konstatere, om de fire borgere er smittet med virusset eller ej. Det skyldes ifølge sundhedsministeren, at der kan gå op til 14 dage, fra at man bliver smittet, til at man viser symptomer.

- Derfor vil borgerne i den periode holde sig hjemme og være i tæt kontakt med vores danske sundhedsmyndigheder, siger Magnus Heunicke.