Evakueret fra Syrien: Mødre og børn er landet i Danmark

Den danske mission med at evakuere tre mødre og 14 børn fra al-Roj-lejren i Syrien er netop blevet fuldført, og familierne er nu på dansk jord.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger landede familierne med et privatchartret Boeing 737-fly klokken 02.57 i Flyvestation Karup i Midtjylland i nat.

Forinden havde flyet kort før midtnat gjort stop i tyske Frankfurt, hvor otte tyske kvinder og deres 23 børn blev sat af.

Hele operationen foregik i al hemmelighed og diskretion, og ca. 40 minutter efter ankomsten til Karup forlod en større bus med tonede ruder stedet og kørte væk.



Her ses et af køretøjerne forlade Flyvestation Karup i nat. Foto: René Schütze

Kort efter lettede det chartrede fly, som myndighederne har anvendt, og fløj videre mod Polen.

Dernæst forlod tre politibiler Flyvestation Karup.

Det er fortsat uvist, hvad der skal ske med familierne i de kommende timer, og Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at en kommentar fra Udenrigsministeriet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række politikredse omkring operationen i Karup. Men hverken Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi eller Nordjyllands Politi har kendskab til sagen.



Grundlovsforhør i løbet af torsdag

En af de tre kvinder repræsenteres af forsvarsadvokat Mette Grith Stage, og hun oplyser, at hendes klient vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af torsdag.

- Jeg har været i kontakt med politiet her til morgen, og jeg kan oplyse, at min klient og hendes børn er i politiets varetægt. Min klient vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af dagen – det skal hun inden 24 timer. Så det bliver i dag, men jeg ved ikke, hvornår det bliver, siger Mette Grith Stage, der ikke vil oplyse, hvordan kvinden forholder sig til den terrorsigtelse, som politiet har rejst mod hende.

- Jeg har ingen kommentar til, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.



Advokat Mette Grith Stage repræsenterer en af de tre kvinder, som netop er evakueret - en 34-årige kvinde, som har fem børn.

Risikerer fængsel i fem år

Beslutningen om at hente kvinder og børn til Danmark blev truffet af regeringen i maj efter massivt politiske pres fra støttepartierne.

Selv om de tre kvinder og 14 børn nu er i Danmark, er det stadig uafklaret, om kvinderne vil blive adskilt fra deres børn og i givet fald hvornår.

Ifølge Politiken vil kvinderne blive sigtet for at have opholdt sig ulovligt i et konfliktområde, samt efter terrorparagraffen.

En vurdering fra Rigsadvokaten lyder, at de tre kvinder vil kunne idømmes 3-5 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien.

Det er dog endnu uvist, hvornår kvinderne vil blive fremstillet i grundlovsforhør, og hvad den videre proces bliver i sagerne.

Fem børn og tre mødre efterladt

Danmark efterlader fem børn i lejren sammen deres tilsammen tre mødre.

De bliver ikke hentet til Danmark, fordi mødrene har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt og derfor ikke omfattet af regeringens beslutning.

Ekstra Bladet besøgte al-Roj-lejren i sidste uge, og her mødte journalist Nagieb Khaja en af de tre efterladte kvinder: