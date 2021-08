Evakueringspilot: Vi kunne ikke strække den længere

Det var flyselskabet DAT, der som det første danske fly landede i Københavns Lufthavn onsdag - med evakuerede fra Afghanistan ombord.

Flyet har plads til 111 passagerer, men alligevel var der blot 15 mennesker med flyet, som selskabets direktør Jesper Rungholm selv fløj hjem fra Islamabad.

Første evakueringsfly er landet i Danmark

Det skyldes kombinationen af en stor logisk opgave og en stram tidsplan, som gjorde flyvningen til 'lidt af en kamp'. Det fortæller han til Ritzau.

- De kunne ikke nå at få flere med ud, og vi kunne ikke vente længere, fordi vi har en ny flyvning med en anden kunde i dag - faktisk bare to timer, efter at vi er landet, siger Jesper Rungholm, der foruden at være direktør også er pilot.

- Det logistiske er den helt store udfordring i sådan en opgave. Alle lande kræver overflyvningstilladelser, og det er ikke noget, man bare ringer og får, fortæller han til Ritzau.

Taliban spærrer adgangen til Kabuls lufthavn

DAT-flyet fløj fra Islamabad i Pakistan, som fungerer som base for danskere evakueret fra Afghanistan, over Tbilisi i Georgien og landede til sidst i København.

Ombord var 14 nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark, men som ikke er dansk statsborger. Det oplyste Udenrigsministeriet tidligt onsdag morgen.

Og det undrer Venstres udenrigsudfører Michael Aastrup Jensen, at der ikke var en eneste dansker ombord på flyet.

- Vi hørte, at regeringen så sent som i går sagde, at de danske statsborgere og ikke mindst de mange, der har arbejdet for Danmark, skal ud først. Så forstår jeg bare ikke, hvorfor de ikke er på flyet, siger han.

At der ikke var flere på flyet, skyldes ifølge Udenrigsministeriet, at 'operationen i øjeblikket er vanskelig'. Men det fremgår ikke specifikt af deres svar, hvorfor der ikke var nogle danskere ombord.

Evakueringsflyet fra DAT fortsætter onsdag formiddag til Tyrkiet.

Taliban lover åbenhed: Ledere vil stå frem