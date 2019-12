Event-kongen giver ingen penge tilbage - kun til politiet

Alle kunder, som har fået flyttet datoen til Peter Bindners arrangement 'Julefrokost i Studio 54', må gå tomhændet fra det aflyste arrangement.

Medmindre man er fra politiet vil han gerne refundere det fulde beløb.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet PB Action Fest og Eventbureaus lyssky metoder i forhold til flytning af julefrokost uden at give en krone tilbage til kunderne.

22 betjente

Siden har politiassistenten René fra Københavns Politi dog henvendt sig til Ekstra Bladet. Det lykkedes for ham at få penge tilbage for 22 billetter - blot ved at fortælle, at de er fra politiet.

Politiassistenten René har fået alle pengene tilbage, selvom det ikke er lykkedes for nogen andre. Privatfoto

- Jeg ringede til dem dagen efter, jeg fik den her mail fra dem om, at de har flyttet vores dato på grund af en teknisk fejl. Så fortalte jeg dem, at fordi vores arbejdsplan er lukket otte uger i forvejen, vil det aldrig kunne lade sig gøre for os at flytte datoen.

- Hun bad os om at sende en mail, efter jeg har forklaret vores situation, hvor jeg skal beskrive det, jeg har fortalt hende, og så ville hun gå videre med den. Så ringede hun og sagde, at vi kunne få pengene tilbage, medmindre vi gerne ville flytte datoen, siger René, hvis fulde navn er redaktionen bekendt.

Han tog altså kontakt til Bestilbillet.dk, præcis som Christina Møller fra Amager Hospital og flere andre kunder har gjort det.

To dage senere var pengene ført tilbage. Den eneste forskel er, at de er fra politiet.

- Jeg sagde til hende, at vi er fra politiet, og at det er betalt af egen lomme.

- Jeg skulle ikke engang skrue bissen på, jeg sagde bare, at det ikke kunne lade sig gøre for os, siger han.

Stadig tavs

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Bindner, som ikke ønsker at svare på, hvorfor han kun vil give pengene tilbage til politiet. Han henviser i stedet til sin egen virksomhed Bestilbillet.dk, som han ikke ønsker at svare på vegne af.

Hos Bestilbillet.dk beder direktør Eva Lindblad endnu en gang om at få tilsendt spørgsmål i en mail. Samtlige mails, som Ekstra Bladet har sendt til Eva Lindblad fra 3. november og fremefter, er fortsat ubesvarede. Heller ikke denne gang var der bid.