Evighedsflammen har brændt i 4000 år

I landet Aserbajdsjan brænder evighedsflammen, og det skulle den efter sigende have gjort de sidste 4000 år

I Aserbajdsjan, der også er kendt, som 'det brændende land', kan man se en bjergside i flammer.

- Denne flamme har brændt i 4000 år, og den stopper aldrig. Selv når den er udsat for regn, sne og vind. Den stopper ikke med at brænde, fortæller Aliyeva Rahila, der er rejseguide i området.

Det skriver CNN.

Foto: Design Pics Inc/Shutterstock

Navnet på området er Yanar Dag, der betyder 'brændende bjergside'. Yanar Dag befinder sig på Aserbajdsjans Apsjeron-halvø.

Dette fænomen er en effekt af landets store mængde af naturgasreserver, der lækker til overfladen. Yanar Dag er en af flere brande, der har fascineret og lokket rejsende til Aserbajdsjan igennem flere årtusinder.

Det brændende land

Den venetianske opdagelsesrejsende Marco Polo skrev om de mystiske fænomener, da han passerede gennem landet i det 13. århundrede. Andre rejsende der også var vidne til flammerne bragte nyhederne om 'det brændende land' videre, når de rejste til andre lande.

Det er grunden til, at landet også er kendt som 'det brændende land'.

Førhen var der mange af sådanne brande i Aserbajdsjan, men brændene førte til en reduktion af gastrykket under jorden, hvilket var et problem for den kommercielle udvinding. Derfor er de fleste af brandene nu blevet slukket.

Yanar Dag er et af de få, der stadig eksisterer, og med sit ti meter brede flammehav er det måske det mest imponerende.