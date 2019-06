'Exceptionel heldig overlevelse': Dejlig nyhed for zoo

Det nyeste leopard-par i Zoologisk have er blevet forældre for første gang- og på helt usædvanlig vis overlever kuldet

Hvis man er til søde dyreunger, er der god grund til at besøge den københavnske zoologiske have.

Den nyeste tilføjelse til samlingen af de bedårende væsner er tre fine leopardunger, der nu er 16 uger gamle.

Deres forældre er det nyeste leopard-par, der kom til haven sidste efterår.

Hannen kommer hele vejen fra Moskva i Rusland og er snart fem år gammekl. Hunnen kommer fra Belgien og er tre år gammel.

De to smukke dyr fandt melodien lige med det samme, og det tog dem simpelthen kun et forsøg, inden hunnen var med unger.

- Det er første kuld for både ham og hende, og alt ser ud til at gå godt. Det er forholdsvis exceptionelt, at en hun tager første kuld til sig og tager sig af dem, lyder det fra kurator Flemming Nielsen fra Københavns Zoologiske Have.

Normalt er det nemlig ikke sikkert, at de første unger overlever.

- En leopardhun skal ofte øve sig og de første to eller tre kuld, kan risikere at gå til, siger han.

Det ser dog ud som om, at moderen er glad for sine unger. Foto: Københavns Zoologiske have

I gang med at vågne op

De små nye unger er netop begyndt at få øjne, og de bevæger sig forsigtigt rundt.

- De opholder sig i stalden, hvor der er ro, men kommer ud i anlægget, så snart de er klar. De ser ud til at være godt fremme i skoene, men der kan gå op til otte uger, forklarer Flemming Nielsen.

Sidst der var leopardunger i haven var i 2015, men de overlevede desværre ikke.

Det sidste overlevende kuld var i 2012. De to er nu i USA.

