Exorcisten afsløret

Ronald Edwin Hunkeler arbejdede for NASA som rumfartøjsingeniør. Han er blandt andet kendt for at være idémanden bag den teknologi, som gør rumfartøjers paneler modstandsdygtige mod ekstrem varme.

Men det er ikke det eneste, han er kendt for. Det er nemlig hans historie, der inspirerede William Peter Blatty til at skrive The Excorsist, det skriver New York Post.

Kradselyde

Hunkeler blev født i 1935 i Cottage City i Maryland USA. Han voksede op i en normal middelklassefamilie. Men som 14-årig begyndte der angiveligt at ske mystiske ting omkring ham.

Han kunne høre kradse- og bankelyde fra sit værelse. Hans seng og madras rystede, og han så objekter komme flyvende på tværs af værelset. Forældrene tog ham til lægen og psykiater, men de fandt ikke noget i vejen med Hunkeler.

I 1949 hev familien derfor fat i deres præst, som fik arrangeret en eksorcisme. Præsten der udførte eksorcismen har beskrevet i en guide til eksorcisme, at Hunkeler var i en form for trance og hans seng rystede.

’Der var en kradsende lyd, der havde en rytme som marcherende soldater’, skriver præsten blandt andet i sin guide.

Han fandt på det

Hunkeler døde sidste år, og for nyligt blev identiteten afsløret i et videnskabeligt magasin, der beskæftiger sig med at komme med videnskabelige forklaringer på ekstreme ting. Identiteten blev desuden bekræftet sidste måned i podcasten The Devil in Details.

Hunkeler har ikke ønsket, at hans identitet skulle frem, og den er derfor holdt hemmelig i alle disse år. Hunkelers partner har sagt, at han fandt på det hele, at han aldrig var besat af en dæmon.

- Jeg var bare et dumt barn, forklarer partneren, at Hunkeler har sagt.