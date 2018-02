F3 chok: Slut med negative renter

Boligejere med flexlån har været forkælet i mange år med negative renter. Men nu er det slut. I hvert fald for de boligejere, der har sat deres lid til de populære F3-lån.

Nordea Kredit har netop afsluttet den store rentetilpasning for de boligejere, der skal have ny rente fra den 1. april. Og her er der dårligt nyt.

- Renterne er højere end vi havde forventet, siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.

Det er både på F1, F3 og F5, at renterne er steget. Både i forhold til forventingerne og i forhold til den seneste rentetilpasning i november.

Fra minus til plus

Men psykologisk er chok'et størst for boligejere med F3 lån, for her er det nu slut med de negavtive renter.

Ved auktionen i november lå F3'eren stadig lunt med en rente på minus 0,09. Efter denne uges auktioner er minus imidlertid vendt til plus, så de pågældende boligejere de næste tre år må slippe 0,16 pct. i rente.

- På den netop afsluttede auktion endte F3- og F5-renten på henholdsvis 0,16 pct. og 0,62 pct. Det er højere end ved den seneste auktion i november, hvor F3-renten endte på minus 0,09 pct. og F5-renten på 0,30 pct., siger Lise Nytoft Bergmann.

Højere end sidst - trods alt

Hun trøster dog boligejerne med, at renten i begge tilfælde er er lavere, end den rente boligejerne betaler i dag.

- For 3 år siden blev F3-renten nemlig fastsat til 0,17 pct., mens F5-renten for 5 år siden blev fastsat til 1,29 pct. Så på trods af den seneste tids rentestigning har boligejere med F3- og F5-lån således stadig udsigt til et mindre fald i deres månedlige ydelse.

Også F1-renten har snuden opad. Den landede på minus 0,11 pct. mod minus 0,24 pct. i november og minus 0,22 pct. i august.

- Det er 2 måneder siden, at vi første gang offentliggjorde en prognose for auktionen. På daværende tidspunkt forventede vi en F1-rente på ca. minus 0,15 pct., en F3-rente på ca. 0 pct. og en F5-rente på ca. 0,4 pct. I alle tre tilfælde er renten endt højere end forventet, hvilket særligt skal forklares med den pludselige stigning i de lange renter, vi har set den seneste måned, siger Lise Nytoft Bermann.

Beskeden gevinst

Da renterne trods den seneste måneds stigning stadig er lavere, end da de pågældnede boligejere sidst fik deres lån rentetilpasset, venter der en beskeden gevinst fra april.

Størst er gevinsten for F5-lånere uden afdrag, der kan se frem til at spare ca. 370 kr. om måenden efter skat. Med afdrag er besparelsen 120 kr., mens de andre lånetyper kun sparer usynlige 0 til 10 kr.

Hos konkurrenterne Nykredit og Realkredit Danmark fortsætter rentetilpasningsauktionerne ugen ud.