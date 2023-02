Få får medhold: - Det er pinligt

Det er pinligt, at vi I Danmark er så dårlige til at anerkende vaccineskader, mener ekspert

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at meget få får medhold, når de har forsøgt at få erstatning for de følgeskader, som de har fået af de covid-19-vacciner, som politikere i kor råbte op om, vi skulle tage.

I alt er der blevet givet erstatning for 1.611.556 kr. i 84 sager. Alt imens er 966 sager blevet afvist. Patienterstatingen har modtaget knap 3200 anmeldelser, hvor patienter har krævet erstatning for lægemidler. 1.886 af dem relaterer sig til covid-19-vaccinen.

Imidlertid er billedet et andet, hvis vi kigger op mod vores naboer mod nord. I Norge har langt flere patienter fået medhold i deres klager. Nordmændene har udbetalt lige i underkanten af fem millioner kroner i erstatning som følge af coronavaccinen.

Det skyldes hovedsageligt, at vi i Danmark ikke udbetaler erstatning, hvis beløbet ikke overstiger det lovfastsatte egetbidrag på 8.305 kr.

I erstatningssager om coronavaccinen er minimumsgrænsen fjernet i Norge.

'Det er den en afgørende juridisk forskel, at de i Norge har fjernet deres sædvanlige minimumsgrænse på 10.000 kroner for bivirkninger til vaccinerne. I Danmark kræver loven stadig, at en sag kommer over egetbidraget på 8.305 kroner (2023-niveau). Derfor kan de i Norge anerkende flere små skader, som ikke kan anerkendes efter loven i Danmark', skriver Patienterstatningen.

Ekspert: Pinligt

Netop egetbidraget giver Christine Stabell Benn, der er professor på Klinisk Institut SDU, ikke meget for.

- Jeg synes, det er pinligt, vi har det egetbidrag i Danmark. Det er ikke en velfærdsstat værdigt, siger hun.

De 966 afvisninger er typisk begrundet med, at en erstatning ikke ville komme over, det lovfastsatte egetbidrag på 8.305 kroner, fordi 'skaden ikke er alvorlig nok, eller at Patienterstatningen vurderer, at der ikke med overvejende sandsynlighed er en årsagssammenhæng mellem vaccinen og symptomerne'.

- Det sidste giver jeg vitterligt ikke meget for. Det har vist sig gang på gang, at det lægelige skøn om, hvad der er biologisk muligt, ikke er godt nok.

Samtidig mener Chrstine Stabell Benn, at vi skal vurdere sagerne helt anderledes, end vi gør den dag i dag.

- Jeg synes, det skal være ligesom i retten: Du er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Den, der søger om klage, skal have erstatning, medmindre der er gode argumenter imod. Jeg vil sige, at når det er ny vaccine, skal det altid komme med det forbehold, at der kan dukke nye oplysninger op, siger hun.