Få forklaringen: Smitter vaccinerede mindre?

Søren Brostrøm afviser, at vaccinen giver falsk tryghed, men siger også, at der ikke kan gives '100 procents garanti'

Regeringen blev på corona-pressemødet mandag spurgt, om coronapasset giver 'falsk tryghed'.

Danskere, der er vaccineret, får nemlig også grønt lys i passet, selvom man længe har vidst, at også de kan blive smittet.

Søren Brostrøm afviste, at der var tale om 'falsk tryghed'. Men hvor meget smitter en vaccineret sammenlignet med en uvaccineret så?

Ekstra Bladet har taget en snak med afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra Statens Serum Institut (SSI).

Mindre virus

På pressemødet, hvor myndighederne præsenterede anbefalingen om at genindføre coronapasset, fortalte direktør i SSI Henrik Ullum, at de 'ved, at dem, der er vaccineret, har mindre virus, kortere tids virus'.

- Der er lavet nogle studier i Israel, der tyder på, at hvis du bliver smittet, selvom du er blevet vaccineret for eksempel to måneder forinden, er mængden af virus i den smittede lavere, hvis man sammenligner med en, der ikke er vaccineret., uddyber Palle Valentiner-Branth.

- Så selvom du bliver smittet, får du mindre virus.

Også når forskerne har undersøgt virus fra en vaccineret, viser det sig at være blevet svækket i sådan en grad, at det er svært at dyrke i laboratorierne.

- Man kan også se i nogle studier, at mængden af virus falder hurtigere, og at den virus, den vaccinerede har, er svagere. Dødt virus.

Færre smittede

På pressemødet henviste Henrik Ullum til 'helt nye data fra England', der 'viser, at de (vaccinerede, red.) smitter mindre videre'.

Ekstra Bladet har bedt om de data, som direktøren brugte som argument for at genindføre coronapasset.

Der er tale om en undersøgelse fra The New England Journal of Medicine, der blev publiceret 28. oktober 2021, og som fulgte 144.525 sundhedsansatte og 194.362 medlemmer af deres husstande. Størstedelen af de sundhedsansatte var vaccineret med enten Pfizer-BioNTech eller Astra Zeneca.

Undersøgelsen viser, at forekomsten af smittede i de vaccineredes husstande faldt ganske betragteligt, når man sammenlignede perioden, før de blev vaccineret.

- Man fandt altså, at der er større risiko for, at man smitter et familiemedlem, hvis man er uvaccineret sammenlignet med, hvis man er vaccineret, siger Palle Valentiner-Branth.

Forekomsten faldt ifølge undersøgelsen yderligere, da sundhedspersonalet havde fået 2. stik.

- Der er selvfølgelig stadig en risiko for, at man kan give smitten videre, selvom man er vaccineret og har coronapas, men den er lille, siger han.

Effekten falder

Men der er forskel på, hvor meget vaccinerede smitter videre, alt efter hvor længe siden det er, at de fik vaccinen.

- Hvis du kigger på virustilfælde seks måneder efter vaccination, vil du finde mindre forskel. Nogle studier siger, at der ingen forskel er på mængden af virus mellem en vaccineret og en uvaccineret på det tidspunkt i forløbet.

Palle Valentiner-Branth fortæller, at det dog er umuligt at sætte præcise tal på, hvad effekten og smitsomheden er hos de vaccinerede.

Der er for mange faktorer i spil, siger han.

- Det er ikke muligt at opstille en procent for, hvad risikoen for at smitte videre for vaccinerede er.

- Vaccinens beskyttelse mod at smitte videre afhænger blandt andet af, hvem du har været i kontakt med, og hvilken fysik man selv har - for eksempel har immunsvækkede korterevarende effekt af vaccination.

- Det kan også have betydning, hvilket variant af corona man er smittet med, siger Palle Valentiner-Branth.