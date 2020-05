Få overblikket: Det åbner i dag

Som en del af genåbningsaftalen mellem regeringen og folketingets øvrige partier åbner en række forskellige områder mandag den 18. maj. Få overblikket her

Er det åbent, åbner det i dag eller er det først til august? Hvordan var det nu lige med badmintonklubben, cafébesøget og forsamlingsforbuddet?

Der er mange spørgsmål og mange datoer at holde styr på i forbindelse med genåbningen af det danske samfund, der har kørt på nødblus siden statsminister Mette Frederiksen (S) 18. marts 2020 lukkede det ned i forsøget på at overhale coronapandemien indenom.

Aftalen om genåbning faldt på plads den 7. maj 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i haven ved Marienborg præsentere næste fase genåbningsplanen - kaldet fase 2.

Herefter gik hun og de øvrigt partileder tilbage til forhandlingsbordet og fik lukket planen for fase tre og fire klokken et i nat.

Herunder får du et overblik over, hvad der åbner hvornår. Mette Frederiksen indkaldte dog allerede i sidste uge partierne til en genforhandling af de enkelte faser på baggrund af opløftende danske coronatal med færre smittede, indlagte og døde.

Kun to brancher skal ikke forvente at kunne åbne foreløbigt. Det kan du læse mere om her.

Fase 2:

Gældende løbende fra dags dato til 18. maj: De ældste skoleelever - 18. maj Eleverne i 6.-10. klasse kan efter to måneders fravær vende tilbage til skolebænken 18. maj. Arkivfoto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix Restauranter og caféer - 18. maj Restauranter, caféer og værtshuse kan servere under nærmere retningslinjer bl.a. vedrørende åbningstid, fysisk afstand mv. Arkivfoto: Ditte Lysgaard Holm Andre uddannelser - 18.maj Undervisning og eksaminer med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj). Arkivfoto: Shutterstock Biblioteker - 18. maj Der åbnes for ind- og udlån på landets biblioteker. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard Efterskoler - 18. maj Efterskoleeleverne får alligevel den afslutning på skoleåret, som de havde håbet på. De kan vende tilbage 18. maj. Trossamfund - 18. maj Folkekirken og trossamfund kan igen åbne. Arkivfoto: Jens Hartmann Schmidt Detailhandlen - åbnede 11. maj Storcentre og alle butikker kan åbne. Dog under de retningslinjer, der ligger i aftalen mellem Erhvervsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Beskæftigelsesministeriet - f.eks. vedrørende pladskrav. Arkivfoto: Janus Engel Zoologiske anlæg - gældende fra 7. maj Zoologiske anlæg, hvor det er muligt at færdes i bil - f.eks. Givskud Zoo eller Knuthenborg Safaripark. Foto: Knuthenborg Safaripark Professionel idræt - gældende fra 7. maj Al professionel idræt er tilladt - uden tilskuere. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Private virksomheder - gældende fra 7. maj Flere ansatte i private virksomheder kan møde fysisk på arbejde igen. Arkivfoto: Shutterstock Men... Partierne noterer sig, at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede plan, herunder med nødvendige restriktioner mv., står der i aftalen mellem Folketingets partier. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Fase 3:

Gældende fra 8. juni 2020: Kultur og aktiviteter F.eks. museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier. Udendørs forlystelsesparker. Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. Sommeraktiviteter for børn og unge. Arkivfoto: Ernst van Norde Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer Herunder udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv. Arkivfoto: Thomas Wilmann Offentligt ansatte - Offentlig sektor der er særligt udsat for 'sagspukler'. Arkivfoto: Joachim Ladefoged Forskning Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter der kræver tilstedeværelse. Arkivfoto: Jens Hartmann Schmidt Voksenuddannelser Uddannelser målrettet ledige (f.eks. AMU) og sprogcentre. Arkivfoto: Finn Frandsen Højskoler Arkivfoto: Andreas Merrald Indendørs idræts- og foreningsliv På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Arkivfoto: Joachim Ladefoged Boblerne Det fremgår aftalen, at såfremt udviklingen er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase tre, vil følgende kunne overvejes: - Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser. - Fuld åbning af DR og TV2. Arkivfoto: Anthon Unger Men... Partierne noterer sig, at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede plan, herunder med nødvendige restriktioner mv., står der i aftalen mellem Folketingets partier. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Fase 4: