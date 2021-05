Få overblikket: Det åbner i dag

En del indendørs idræt åbner

Voksne over 18 år kan igen samles indendørs til sportsaktiviteter. Det gælder dog kun for ikke-kontakt-sport, så eksempelvis håndboldspillere og ishockeyspillere må vente lidt endnu med at komme på banen. Ved indendørs idræt for voksne gælder det, at man skal fremvise et negativt testsvar, samt at man skal følge det indendørs forsamlingsloft.

Også offentlige svømmehaller åbner for alle med coronapas - også almindelig adgang uden for svømmeundervisning, oplyser Kulturministeriet til Ekstra Bladet onsdag.

Er man under 18 eller over 70 år må man dog godt dyrke kontaktsport.