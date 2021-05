Få overblikket: Her er alt du skal vide om første stik

Er jeg immun efter 1. stik?

Ikke helt - Statens Serum Institut forventer, at man er immun op til otte måneder efter første stik. For at være så beskyttet mod corona som muligt, skal man derfor også have andet stik, og derefter vente mellem syv og 14 dage for at være så godt beskyttet som muligt.

Man skal dog også have in mente, at man ikke er 100 procent beskyttet mod coronavirus, selvom man er blevet fuldt vaccineret.

Ifølge Statens Serum Institut giver to stik med Pfizer/Biontech-vaccinen en beskyttelse på 95 procent, og to stik med Moderna-vaccinen giver en beskyttelse på 94 procent.