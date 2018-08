Få penge for at spise avokado - hver dag

Den er god nok. Nu kan du få penge for at spise avokadoer

Hvis du elsker avokado, er der lige nu fire forskellige universiteter, der leder efter dig.

Forskere fra Loma Linda Universitet, Penn State, Tufts Universitet og University of California, Los Angeles, vil tilmed betale dig for at spise den vitaminrige frugt hver dag i seks måneder.

Det skriver CNN.

Projektet, som forskerne har sat i søen, går under navnet 'The Habitual Diet and Avocado Trial' og har det formål at undersøge om tropefrugten faktisk kan hjælpe med vægttab.

I alt leder forskerne efter 1000 avokado-elskende deltagere.

Se også: Dansk boycot af avokadoer er endt i dødstrusler

Avokado har et højt indhold af fedtstoffer, der er sunde for hjertet, men man er bekymret for, at den ikke er så sundt, som man går rundt og tror.

'Da avokadoer indeholder det højeste fedtindhold af alle frugter, virker det ulogisk, at det kan hjælpe folk med at tabe fedt,' skriver Loma Linda University.

Har du tænkt dig at medvirke i projektet, skal du opfylde en række krav.

Du skal være over 25 år gammel og måle mellem 89 og 100 centimeter rundt om livet. Derudover skal du også møde op til regelmæssige klinik-besøg på universiteterne, MRI-scannes to gange og komme til månedlige diætist-samtaler

Du kan ikke deltage, hvis du er gravid, ammer eller planlægger en graviditet.

Som belønning for det hårde avokado-slid vil du få udbetalt 1900 kroner samt 24 avokadoer, du kan guffe løs af.