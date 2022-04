Få styr på din økonomi henover påsken

Inflationen har nået nye højder, og du har måske lige fået et ordentligt skattesmæk.

Der er masser af ting, som kan presse din økonomi for tiden, men er du en af de heldige, der holder fri i påsken, er denne tid måske en anledning til at sætte sig ned og få styr på sine udgifter.

Sådan lyder opfordringen fra forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby.

- Mange af os har enten lige fået penge tilbage i skat eller har fået et skattesmæk, og samtidig er priserne steget meget.

- Det er en rigtig god anledning til at sætte sig en time eller to i påskeferien og kigge sit budget igennem og få et overblik over, hvad det betyder for ens økonomi, siger Ida Moesby.

Ekspertens råd

For at danne sig dette overblik er det første skridt at få lavet et budget, hvis du ikke allerede har et.

- Et budget er en prioritering af, hvad man bruger sine penge på. Der er mange ting, som man ikke kan komme udenom; man skal have mad, forsikringer og el, vand og varme.

- Men det kan være, at der er nogle penge at spare. Det er særligt vigtigt at tjekke, nu hvor vi ser de her prisstigninger, fastslår Ida Moesby.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Forbrugerøkonom i Nordea Ida Moesby. Pressefoto

En af de ting, du med fordel kan være opmærksom på, er abonnementer.

- Har man nogle abonnementer, man betaler til hver måned uden at være klar over det eller uden rent faktisk at få dem brugt, vil jeg klart anbefale, at man kigger på, om man skal afmelde dem.

Dernæst bør du sætte dig ned og gennemgå både din forskuds- og årsopgørelse.

- Man bør opdatere sin forskudsopgørelse jævnligt. Det kan for eksempel være nødvendigt, hvis man har skiftet job eller går på deltid, hvis man køber eller sælger sin bolig, eller hvis man bliver gift eller skilt, fortæller eksperten.

- Det er noget, vi har for vane at glemme, fordi vi ikke har overskud til det eller synes, det er bøvlet.

Årsopgørelsen kan du nå at rette helt indtil 1. maj. Og det kan gøre en forskel for, hvor meget du skal modtage eller betale tilbage i skat.

- Man bør tjekke, om man har fået de rigtige poster med. Er der for eksempel nogle fradrag, man tidligere har haft ret til, som man ikke har ret til mere, siger Ida Moesby.