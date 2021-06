Det begynder at dufte lidt af sommerferie i sydens sol - måske du allerede er en af dem, som har bestilt ferie og kan se frem en uge ved poolen på Mallarco.

Hvis du har det, så er det med at få styr på din rejseforsikring.

Det kan blive dyrt, hvis du ikke lige læser betingelserne igennem en ekstra gang.

Dobbelttjek corona undtagelser

Det kan gå hen og blive en rigtig dyr lærestreg, hvis ikke man har sagerne i orden - også når det gælder rejseforsikringer.

Jakob Bender, direktør i forsikringsagenturet Dansk Rejseforsikring, hjælper dig her lidt med de generelle ting, du skal være opmærksom på.

- Der er nogen forsikringer, som tager forbehold for corona og coronarelaterede sygdomme. Det skal man huske at tjekke, når man køber sin forsikring.

- Alle de nye karantæneregler skal man også være opmærksom på – det er ikke sådan, at din rejseforsikring dækker, hvis et andet land forlanger du går 14 dage i karantæne ved indrejse til landet - også selvom du ikke har symptomer.

- Derudover skal du tjekke op på, om der helt generelt er undtagelse for at dække, hvis du rejser til et rødt eller orange land.

- Man skal også være opmærksom på, at hvis du har en rejseforsikring, har du ikke samtidig en afbestillingsforsikring. Det er to forskellige forsikringer, og en rejseforsikring dækker ikke, hvis du vælger at afbestille din rejse. Her skal man separat købe en afbestillingsforsikring.