Få svaret fra drabs-eksperten: Drak de rødvin på Rejseholdet?

- At en far kan dræbe sin datter, fordi hun krænkede familiens ære ved at farve sit hår, gå med drenge og drikke alkohol – sådan som de fleste etnisk danske teenagepiger gør – det har jeg stadig rigtig svært ved at forstå.

Sådan fortæller tidligere drabsefterforsker på Rejseholdet Kurt Kragh, da han bliver spurgt, hvilken mordsag, der gennem karrieren har gjort størst indtryk på ham.

Han henviser til æresdrabet på 14-årige Sonay Mohamed, der blev fundet død i Præstø havn 10. februar 2002.

Drabschefen: Dette drab har jeg sværest ved at forstå

For eksempel har en læser spurgt Kurt Kragh, hvordan hverdagen var som en del af Rejseholdet: Boede de på hotel? Og kunne de finde på at drikke et glas rødvin?

- Indtil midt i 90’erne lejede vi os ind på værelser rundt om i byen eller lejede et sommerhus, hvor vi så boede to-tre mand. Vi skiftedes til at købe ind og lave mad til hinanden og drak også nogle glas rødvin, mens vi diskuterede alle vores teorier i sagen, lyder svaret fra Kurt Kragh, der fortsætter:

- Det fik en ende, da skatteminister Ole Stavad ikke længere ville acceptere, at vi (og andre statsansatte) ved at bo sammen i et sommerhus kunne tjene nogle få hundrede kroner skattefrit på diæterne. Derefter boede vi på hotel. Det var væsentligt dyrere for staten, men det var man ligeglad med.

