Får dødstrusler for babyvideo

En video, hvor 27-årige Krysta Meyer kaster sin otte måneder gamle søn Oliver i vandet, er gået verden rundt, og den amerikanske mor - og svømmelærer - får hård medfart på de sociale medier.

Efter hun delte videoen på sin Tiktok-profil, kalder folk hende en dårlig mor, og hun har sågar modtaget dødstrusler.

Det fortæller hun til Buzzfeed.

Videoen er i skrivende stunde blevet set 56 millioner gange Tiktok og er også blevet delt vidt og bredt på Twitter.

Her har den sat sindene i kog blandt folk, der mener, at Krysta Meyer sætter sin babys liv på spil ved at kaste lille Oliver i vandet.

'Den lille fyr svømmer ikke, han kæmper for sit liv,' skriver brugeren @aawiz.

'Var jeg lige vidne til et drabsforsøg?' spørger @tzych78.

'Du skal ikke gøre sådan noget, sådan man sit barn,' lyder det fra any_xo_555.

Rimelig normalt

Virkeligheden er dog ikke så sort-hvid, som den ser ud i kommentarsporene.

Sanne Skov er tilknyttet Dansk Svømmeunion som instruktør, og hun uddanner også andre instruktører inden for babysvømning. Hun fortæller til Ekstra Bladet, at Krysta Meyers øvelse faktisk ikke er så farlig, som den ser ud for det utrænede øje.

- Det er noget, man godt kan gøre, når barnet har lært at vende sig. Det kræver, at man har gået til babysvømning, og at barnet ikke er bange for vandet. Det handler om samvær og tryghed, forklarer hun.

- De sidste ti år har vi arbejdet enormt meget med selvredning i hele svømmeverdenen, for de skal gå til svømning, for at de kan klare sig. De skal kunne trille fra mave til ryg, så de kan komme om på ryggen og trække vejret.

Ikke en dårlig mor

Sanne Skov understreger dog, at hun ikke selv ville lave øvelsen på den måde.

- Hvis jeg skulle lave øvelsen, ville jeg sørge for, at jeg kastede barnet, og moren var i vandet.

- Hun er ikke en skrækkelig mor, men når folk ikke ved det, så synes de måske, at videoen ser farlig ud, lyder det fra Sanne Skov.

Men selvom baby sagtens kan lære at ligge i vandet og kigge op lige som Krysta Meyers søn, så er det altså ikke noget, man skal prøve kræfter med, hvis man har lejet et sommerhus med pool og drømmer om at gå viralt.

- Folk skal ikke tro, at det bare er noget, man gør. Det er en baby, der er vant til at være i vandet, fastslår svømmeinstruktøren.