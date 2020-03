Får du løn under karantæne? Ekspert giver svar

Du kan nægte en arbejdsopgave, hvis der er risiko for din sikkerhed eller sundhed. Men det skal være en reel risiko.

Dvs. at der skal være noget, der taler for, at din sundhed er i fare. Det kan man næppe sige for almindelige sunde mennesker på nuværende tidspunkt. Det vil afhænge af sundhedsmyndighedernes vurdering.