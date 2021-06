Får gavekort på 1115 kroner for at lade sig vaccinere

Græske unge mellem 18 og 25 år, der bliver vaccineret mod covid-19, kan se frem til en belønning, når de har fået vaccinen.

Det fortæller landets premierminister, Kyriakos Mitsotakis.

- Med det første stik af vaccinen vil de modtage et gavekort på 150 euro (cirka 1115 kroner), siger han på et ministermøde ifølge nyhedsbureauet Reuters:

- Det er vores gæld til de unge, en gave givet af taknemmelighed.

Den græske regering har sat alle sejl ind på at få vaccineret så mange som muligt inden sommerferien.

Ifølge Reuters er omkring en tredjedel af landets 11 millioner borgere vaccineret.

For at få så mange som muligt af landets 940.000 unge mellem 18 og 25 år vaccineret får de altså nu en håndgribelig belønning stillet i udsigt.

De unge vil få gavekortet, der kan bruges på deres sommerferie eller kulturelle begivenheder fra 15. juli, og en måneds gratis internetdata til deres mobiltelefoner i august.

Grækenland slap forholdsvis nådigt igennem den første bølge af pandemien i foråret 2020 ifølge Reuters.

Til gengæld blev landet lukket ned i november for at nedbringe antallet af smittede og lette presset på et overbelastet sundhedsvæsen.

I takt med at der er færre og færre smittetilfælde, har den græske regering lempet på restriktionerne. Fra mandag kan vaccinerede grækere eksempelvis gå på arbejde eller i fitnesscenter uden at skulle testes.

Grækenland har i løbet af pandemien registreret 420.905 tilfælde af smitte med coronavirus. 12.664 er døde med corona, siden virusset spredte sig globalt fra foråret 2020.