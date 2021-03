Får hug inden Mette-møde

Vacciner, vacciner, vacciner.

Sådan indleder Mette Frederiksen sit opslag på Instagram, mens hun sidder i flyet på vej mod syd. I den anden ende venter Benjamin Netanyahu med noget, der minder om en kuffert fyldt med vacciner.

Ifølge Statsministeriet er målet at drøfte mulighederne for et tættere samarbejde omkring covid-19 og vacciner. Men allerede inden mødet er Israels premierminister havnet i vaccinemodvind.

Statsadvokat Avichai Mandelblit kritiserer i et åbent brev Benjamin Netanyahu og skriver samtidig, at premierministeren ikke på egen hånd har ret til at dele ud af Israels vacciner til allierede i Afrika, Europa og andre steder.

Han mener derimod, at statsoverhovedet er nødt til at rådføre sig med det israelske parlament. Det sker, efter at Benjamin Netanyahu offentligt har meldt ud, at han har tænkt sig at dele vacciner med allierede, og Tjekkiet har allerede fået lovning på en del af kagen.

Benjamin Netanyahu i forbindelse med genåbningen af blandt andet teatre i Jerusalem 23. februar. Foto: Ohad Zwigenberg/Ritzau Scanpix

Vil ikke sige nej

Den danske statsminister, Mette Frederiksen, har ikke direkte fortalt, at hun vil købe israelske vacciner med hjem til Danmark, men hun vil ikke afvise at købe vacciner fra andre lande.

Det fortalte hun i Folketingets spørgetime tirsdag. Her spurgte Enhedslistens Mai Villadsen statsministeren konkret, om hun tager budskabet om nej til vaccine-apartheid med til Netanyahu.

- Det er det primære sigte, at Kurz (Østrigs kansler, red.) og jeg skal lave en langsigtet plan med Israel om at øge produktionskapaciteten, men jeg forventer ikke at komme hjem med tasken fuld af vacciner.

- Spørgsmålet er så, om vi skal afstå fra at købe vacciner fra andre lande, der kun vaccinerer dele af deres befolkning. Det siger jeg nej til. Min opgave er at få vacciner til Danmark, lød svaret fra Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet forsøger at få et uddybende svar på kritikken af statsminister Mette Frederiksen.