Får hug: 'Tænk hvis det var Trump?'

'Bare forestil jer, hvis det her var Trumps fest'.

Sådan skriver republikaner og medlem af Repræsentanternes Hus Andy Biggs i kølvandet på nyheden om, at Barack Obama holder sin 60-års fødselsdag for op mod 700 mennesker i et kæmpe palæ.

Den tidligere præsident har fået heftig kritik for sin beslutning om at gennemføre den store fest, mens Delta-spøgelset i USA.

Så meget, at Det Hvide Hus har måtte svare på spørgsmål om fødselsdagen.

Foregår udendørs

Det skete på en pressebriefing i Det Hvide Hus, hvor en journalist spurgte, om Barack Obama ikke sender et forkert budskab om pandemiens alvor ved at gennemføre sit gilde.

- Jeg vil henvise til Barack Obamas team, der kan give dig flere detaljer om protokollerne i forbindelse med festen.

- Tidligere præsident Obama har været en stor fortaler for, at folk bliver vaccineret. Derudover foregår dette event udendørs, og gæsterne vil blive testet, men det er jeg sikker på, at Obamas team kan give dig flere detaljer om, siger Jen Psaki på pressemødet i Det Hvide Hus.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Republikanerne var den ikke gået, hvis det var Donald Trumps fødselsdag. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Superspreder?

Journalisten forsøger efterfølgende at spørge, om der er frygt for, at Obamas fødselsdag kan blive et super-spreder event på, men her var svaret det samme: Tal med Obamas folk.

Også republikaneren Nicole Malliotakis har udtrykt, at Obamas fødselsdag er et udtryk for en dobbeltmoral hos Demokraterne, og til New York Post henviser hun også til, at hvis det havde været Trump, så var han blevet slagtet af venstrefløjen i USA.

Festen bliver afholdt i den 12 millioner dollars dyre palæ på øen Martha’s Vineyard i Massachusetts. Blandt gæsterne er Oprah Winfrey, Steven Spielberg og George Clooney.

Ny bølge

En ny virusbølge i USA har bragt antallet af coronarelaterede indlæggelser op på det højeste niveau siden sidste sommer.

I delstaten Florida, hvor der bor omkring 22 millioner, var der søndag mere end 10.000 mennesker indlagt med corona.

I Louisiana har guvernøren genindført krav om mundbind indendørs, efter at antallet af coronapatienter også her er steget. Og i Arkansas er der meldinger om det højeste antal indlægger under hele pandemien.

Antallet af nye smittede er også stigende. Siden lørdag har der været omkring 72.000 daglige smittetilfælde, oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) mandag på et pressemøde.

- Selv om vi desperat forsøger at gøre en ende på pandemien, er covid-19 tydeligvis ikke færdig med os. Derfor skal vores kamp vare lidt længere, siger CDC-direktør Rochelle Walensky mandag.

De voksende coronatal, der primært skyldes smittespredning med den mere smitsomme Delta-variant, vækker bekymring hos CDC, selv om USA's vaccineudrulning igen går den rigtige vej efter at have været faldet i tempo.