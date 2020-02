Får kæmpe bonus - nu bliver den afskaffet

Selv om DSB har leveret et underskud på 1,6 milliarder kroner før skat, har Flemming Jensen, DSB's adm. direktør, fået en bonus tæt på en million kroner.

Det kan Ekstra Bladet nu fortælle på baggrund af gennemregninger af det offentlige selskabs årsrapport.

I DSB bliver de ekstra lønkroner beskrevet som resultatløn. I seneste regnskab får Flemming Jensen en årsløn på 5,9 millioner kroner. Dertil kommer så en bonus, der vægtes af økonomi og af punktlighed. Samlet er det beregnet til, at han opfylder 70,55 procent af sine mål.

Med beregningsnøglen betyder det, at han får 910.319 ekstra oveni lønningsposen.

Udfordret

Det sker på trods af, at DSB selv beskriver punktligheden på fjerntog som værende 'udfordret', og at der altså er leveret et minus på mere end en milliard kroner.

Ekstra Bladet har derfor sendt en række spørgsmål til DSB's bestyrelsesformand Peter Schütze, der har besvaret dem skriftligt via DSB's presseafdeling. I svaret fortæller Peter Schütze for første gang offentligt, at DSB nu afskaffer resultatlønnen.

'Hvorfor skal Flemming Jensen have resultatløn for at passe sit arbejde?'

'Lønnen for DSB’s direktører er, som i mange andre virksomheder, sammensat af en fast løn, pension, et biltilskud og en mulighed for resultatløn. Den del af lønnen, der udbetales som resultatløn, er et resultat af, at DSB har leveret helt eller delvist på de mål bestyrelsen har fastlagt.'

'Sidste år sagde du, at punktligheden og økonomien er vigtige parametre for resultatlønnen. Hvad vurderer du som vigtige parametre for resultatlønnen i dag?'

'De to parametre har været vigtige igen i år. Derfor har der været sat mål for operatørpunktligheden – altså den del af punktligheden DSB alene har ansvaret for og for økonomien, med en målsætning for overskudsgraden for den underliggende drift.'

Afskaffer bonus - nu bliver den permanent

'Ifølge årsrapporten er DSB kommet ud med et resultat på minus 1,6 milliarder kroner før skat. Punktligheden er fortsat udfordret på fjern- og regionaltog, hvor også antallet af kunder er faldende. Hvordan harmonerer det med resultatløn?'

'Det er klart, at det store minus på årsresultatet ser voldsomt ud, men det skyldes nedskrivninger af togenes regnskabsmæssige værdi. Når vi ser på den underliggende drift, har DSB haft et lille overskud. Overskudsgraden på driftsresultatet var lavere end forventet og derfor var der ikke fuld udbetaling af resultatløn på det mål.'

'Når det gælder S-tog og Fjern- og Regionaltog har operatørpunktligheden, den punktlighed DSB alene har ansvaret for, ligget højere end de mål der er fastsat i DSB’s kontrakt med staten.'

'Sidste år sagde du, at bestyrelsen ikke havde fundet anledning til at ændre ordningen. Hvordan ser bestyrelsen på fremtiden for denne resultatlønsordning for direktionen?'

'Vi har i DSB’s bestyrelse diskuteret om resultatløn som en del af lønpakken, fortsat er den bedste løsning for DSB. Vi har i enighed med direktionen valgt at foreslå, at resultatløn fremover ikke skal være en del af lønpakken, og at den nuværende mulighed for resultatløn skal erstattes af fast løn. Det betyder, at den faste løn for direktionen stiger med et beløb svarende til godt halvdelen af den maksimale resultatløn.'

Konkret kan direktøren se frem til en fast lønstigning på 12,5 procent, hvilket svarer til 687.734 kroner årligt. Det kræver dog, at forslaget går igennem på det virksomhedsmøde - svarende til en generalforsamling - der er 10. marts.

