Får kritik: Viste uegnet reklame før 'Juleønsket'

Reklame for spil og børn er ifølge Spilreklamenævnet er skidt cocktail, og det har nu fået dem til at kritisere spiludbyderen Mr. Green.

Det oplyser Spilreklamenævnet til Ekstra Bladet og i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at der i december 2020 blev vist en reklame for netop Mr. Green lige inden starten på børne-julekalenderen 'Juleønsket'.

'Spiludbyderen har i denne sag ikke sikret sig, at spilreklamen ikke rettede sig mod børn og unge under 18 år, og derfor finder vi, at markedsføringstiltaget var i strid med reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen', lyder det.

Mr. Green forsvarer sig med, at TV2 over for spiludbyderen oplyst, at julekalenderen ikke var kategoriseret som et børneprogram, men som familie-underholdning.

Men den købte et flertal i Spilreklamenævnet ikke. De ser dog ikke anledning til yderligere sanktioner.

'Da det pågældende markedsføringstiltag permanent er fjernet fra ”Juleønsket”, er indklagedes markedsføring ikke længere er i strid reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen. Derfor tager Nævnet i øvrigt sagen til efterretning', skriver de.

Det er første gang, at Spilreklamenævnet behandler en sag, og den endte altså med kritik til Mr. Green.

Nævnet består af en dommer som formand, to repræsentanter fra spilleindustrien samt to repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne.

På deres hjemmeside skriver de, at deres formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spil-virksomheder har tiltrådt.