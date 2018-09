Får million-erstatning: Kød-ædende bakterier åd hans penis

En 63-årig mand fra Storbritanien har fået en million-erstatning, efter at hans penis blev smittet med kød-ædende bakterier under en operation.

Andrew Lane var i 2013 indlagt for at få fjernet prostata, skriver Sky News.

Mandens penis - og også dele af hans mave - blev angrebet af bakterierne, så en stor del af Lanes penis måtte fjernes. Også hud og muskler fra maveregionen måtte opereres bort.

Southend University Hospital i Essex har erkendt, at de har begået en fejl, som førte til de både fysiske og psykiske skader, som Lane nu lider under.

Hemmeligt beløb

Hospitalet har udbetalt en erstatning i million-størrelsen, men det nøjagtige beløb bliver holdt hemmelig af parterne.

Til Sky News siger Andrew Lane, at han ønsker at advare andre om, hvor farlige disse kødædende bakterier er.

- Det er svært for mig at skulle acceptere, at en enkelt scanning nogle få dage tidligere kunne have forhindret, at dette skete for mig.

Andrew Lane arbejder i dag som plejer. Han lever fortsat sammen med sin hustru Sue.

De to har holdt sammen i 18 år.

Lysten til sex er der stadig

- Det har været en meget svær tid for os begge. Jeg ved, at Sue elsker mig. Men jeg føler mig mindre som mand, fastslår Andrew Lane overfor Sky News.

Han fortæller også, at lysten til sex stadig er der.

- Men den smule, der er tilbage af min penis, fungerer ikke, siger den uheldige mand.