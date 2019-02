Får nej til at sænke farten på motorveje

En bil, der kører 90 km/t larmer væsentligt mindre, end en bil, der kører 110 km/t.

Derfor har Hvidovre, Vallensbæk og Brøndby ansøgt om at få lov til at sænke hastigheden på de motorvejs-strækninger, der går gennem kommunerne.

Men de har nu fået afslag fra Vejdirektoratet, skriver TV2.

'Hastighedsreduktioner medfører alt andet lige øget rejsetid for trafikanterne, med deraf afledte samfundsøkonomiske tab', skriver direktoratet i afslaget.

Endvidere skriver de, at tiltaget kun ville give en støjreduktion på 2dB.

Afgørelsen ærgrer borgmesteren i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen (K).

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at man i afslaget argumenterer så ensidigt for samfundsøkonomi. Samfundsøkonomi er jo meget mere end at komme hurtigt fra a til b. Det er for eksempel støjgener, der påvirker sundheden, men det regner de slet ikke på. Så det er et meget ensidigt afslag, vi har fået, siger borgmesteren til TV 2.