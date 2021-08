Får øget samvær - må se døende søn halvanden time

Heidi og Bo Trawel, der har kæmpet en offentlig kamp for at få mere tid med deres etårig døende søn, kan nu glæde sig over, at samværet fra på fredag er sat op fra en halv time tre gange om ugen til halvanden time tre gange om ugen.

Parret fik fjernet deres dreng, da han var blot to måneder gammel, da Faaborg-Midtfyn Kommune ikke mente, at forældreparret egnede sig til at være forældre og varetage den fulde omsorg for deres søn.

Deres søn, Marco Trawel, lider af den meget alvorlige og meget sjældne nervesygdom Leighs syndrom, som gør, at han kun har meget kort tid tilbage at leve i.

Nyder tiden sammen

Leighs syndrom rammer i gennemsnit ét barn hvert andet år herhjemme. Der findes ingen behandling, og det er en sygdom, man dør af. Ofte inden barnet er fyldt fem år.

Marco er netop nu indlagt på børne- og ungeafsnittet Strandbakkehuset på Hospice Djursland og får pleje døgnet rundt. Han kan maksimalt rumme kontakt cirka 15 minutter ad gangen, før han behøver ro.

- Jeg nyder at være sammen med ham, fra vi kommer, til vi går, siger Heidi Trawel.

- Men han er meget træt, og han har brug for at hvile. Men så kan vi gå ud og trille en tur med barnevognen og bare se på, at han sover, siger Heidi Trawl glad, da Ekstra Bladet snakker med hende.

Sagen kort Marco Trawel på lidt over et år har været anbragt i en plejefamilie, siden han var knap to måneder gammel. Før dette boede Heidi og Marco på et mor/barn hjem Heidi og Bo Trawel har i flere måneder kæmpet for at få mere samvær med deres søn Marco, som lider af den sjældne sygdom Leighs syndrom og er døende Nu hvor deres søn ligger for døden, mener forældrene at burde have lov til at være forældre på lige fod med alle andre - Vi vil bare gerne op og give ham alt det kærlighed, han har brug for. Han får professionel pleje, så jeg kan ikke se, hvad vi kan gøre forkert, siger Heidi Trawel Marco er parrets eneste fælles barn Bo Trawel har to sønner, som han ikke har kontakt til eller forældremyndighed over. Heidi Trawel har også to sønner. De er begge anbragt udenfor hjemmet. Den ældste bor fast hos Heidi hver anden weekend, mens hun har samvær med sin mellemste søn i tre timer hver anden uge Vis mere Vis mindre

Vil være der fuld tid

Selvom parret er lykkelige over den ekstra time, de har fået ved hvert samvær, er de dog ikke tilfredse.

Hver dag frygter Heidi Trawel at blive ringet op og få at vide, at hendes søn er død.

- Da vi fik terminalerklæringen 25. februar, var det en overlæge, som ringede til mig og fortalte, at min søn maksimum havde seks måneder at leve i. Det kan jeg ikke igen. Jeg vil ikke ringes op. Jeg vil være der, siger Heidi Trawel.

Det er dog usikkert, om det kan lade sig gøre, og forældrene må væbne sig med tålmodighed til 27. august, hvor der igen bliver taget stilling.

Lige nu varetages plejen af sønnen af Olivia Danmark, der er en af landets største private udbydere af hjælpeordninger.

Plejeforældrene bortrejst Sagen om Trewel-parrets kamp for at se deres døende søn fik ekstra meget opmærksom denne sommer, fordi drengens plejeforældre var taget på sommerferie uden den syge dreng. TV2 Fyn forsøgte at få en kommentar fra plejeforældrene og fik dette svar fra Faaborg-Mindtfyns Kommune: "Som vi tidligere har udtalt, var plejefamiliens ferie planlagt inden Marco kom i pleje, og der er også godkendt hos os ved aftalens indgåelse. Selvom der var skabt de rette rammer for pleje og omsorg for Marco, og plejefamilien var informeret om, at hans tilstand var stabil, og at Marco dermed ikke lå på det sidste, satte plejefamilien spørgsmålstegn ved, om ferien skulle afholdes, eller om den burde udskydes. Vi ved, hvilket ekstremt pres det er, og har været, for plejefamilien at pleje og drage omsorg for et barn med Marcos sygdom, så vi har – trods den tragiske situation – sammen med andre faglige instanser, rådet plejefamilien til at afholde ferien, så de kunne samle kræfter til at passe Marco i den kommende periode. Plejefamilien ønsker ikke henvendelser fra pressen, og ønsker heller ikke at udtale sig til pressen, da deres ressourcer er dedikeret til Marco." Vis mere Vis mindre