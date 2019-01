Får stor bøde for udgivelse af PET-bog

Det bliver en dyr omgang for Politikens chefredaktør, at han valgte at trykke den omstridte PET-bog, men ikke så dyr, som PET ønskede

JP/Politikens Hus skal betale bøde på 100.000 kroner, fordi Politiken i december 2016 trodsede et fogedforbud og valgte at udgive bogen 'Syv år i PET'.

Det er ikke kun bladhuset, der har fået en bøde for at trykke Jacob Scharfs bog i et særtillæg. Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen er af Københavns Byret dømt til betale bøde på 50.000 kroner for at bryde forbuddet mod at bringe PET-bogen.

- Retten finder, at A (JP/Politikens Hus) som udgiver ved offentliggørelsen af den omhandlede bog den 9. oktober 2016 har overtrådt det nedlagte forbud, og at B (Christian Jensen) som den, der traf beslutningen om offentliggørelsen, har bistået herved, skriver retten på sin hjemmeside.

Oprindeligt havde Politiets Efterretningstjeneste, PET, valgt at kræve JP/Politikens Hus idømt en bøde på 15 milioner kroner.

PET krævede også, at Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, skulle idømmes fire års fængsel.

Dermed er det altså en langt mildere dom, end den PET havde krævet.

Opdateres ...