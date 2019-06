Får vabler i varmen

På de naturskønne ruter ved Viborg blandede friluftsentusiaster sig med soldater, stavgængere, børnefamilier og unge i mere eller mindre kreativ udklædning og tilsvarende høj promille.

I skyggen fra et træ omgivet af et par tomme ølflasker og dåser fandt Ekstra Bladets udsendte to hjemmeværnskammerater, der mixede det seriøse med det sjove.

- Der skal lige en to-tre øller til sådan tur. Det er jo ren hygge, sagde Steen Rasmussen, 61.

Men hvor andre vil mene, at en hyggetur næppe han være mere end ned til bageren, vandrede Steen 40 kilometer.

Fakta: March på Hærvejen gennem 50 år Hærvejsmarchen startede i 1969 7000 - 9000 deltagere vandrer på forskellige ruter fra fem til 45 kilometer Ruterne ligger i området omkring Viborg En del af ruterne går på Hærvejen, hvor mennesker har færdes siden de tidligste beboere i landet Der er deltagere fra over 20 forskellige lande Hærvejsmarchen finder altid sted den sidste weekend i juni, hvor Viborg holder den historiske byfest Snapsting Marchen er i dag Nordeuropas største ud af 27 registrerede 'International Marching Leagues' Kilde: Hærvejsmarchen og Destination Hærvejen

- Jeg har været med siden jeg var 13. Jeg har ikke sprunget over et eneste år, og jeg har meldt afbud til en barnedåb og et bryllup for at gå Hærvejsmarchen, fortalte han.

Frank Urban, 60, havde taget turen fra København, og hans fusser var også vant til strabadserne.

- Nej, der er ingen vabler her. Vi er jo ikke amatører, grinede han, før de to igen satte det ene ben foran det andet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Høj sol og høj promille

For de tørstige bød weekenden på en karnevalsmarch, hvor vikinger, huleboere og hulapiger trak vogne med drikkevarer med på ruten.

- Det var 20 lange kilometer i den her varme, prustede Ole Hansen ved målstregen.

Andre havde droppet udklædningen, men husket trækvognet.

Veninderne Sanne Müller, 42, og Helene Brogaard Jørgensen, 36, går aldrig over målstregen, men slutter i stedet af med fest på deres stamcafé. Foto: René Schütze

- Da jeg startede med at gå med for 22 år siden, var der ingen karnevalsmarch. Der havde vi bare en avisvogn med drikkevarer, så sådan gør vi det også i dag, sagde Sanne Müller, 42.

Sammen med sin veninde trak hun vognen, mens deres venner forsynede sig med kolde øl og Mokaï.

- Vi følger ikke altid ruten, men går derhen, hvor der er en fest, fortalte 36-årige Helena Brogaard Jørgensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nato-soldater på træningstur

Mens mange vandrede for hyggens eller festens skyld, tog et par internationale gæster Hærvejsmarchen anderledes seriøst.

- Vi træner til en anden march, hvor vi skal gå 40 kilometer fire dage i træk med 10 kilo dødvægt på ryggen, forklarede den canadiske Nato-soldat David Burbridge, 41.

Derfor bar han en rygsæk, som dog ikke gemte på andet praktisk udstyr end sokker og regntøj.

- Det er faktisk mest gamle fysikbøger, grinede han.

- Det var et helt perfekt vejr at være på march i, mente 41-årige David Burbridge fra Canada, der modsat ungarnske Sándor Hodosán, 37, også var med sidste år. Foto: René Schütze

Mens David var i hopla ovenpå den 45 kilometer lange vandretur, ømmede hans soldaterkammerat sig noget.

- Det er den længste distance, jeg har gået. Så nu tænker jeg lidt: 'Hvad mon med i morgen', sagde Sándor Hodosán, 37, fra Ungarn.

- Der er ikke noget at gøre. Vablen er simpelthen for stor, konkluderede Sándor Hodosán, 37, Ungarn, da han fik militærstøvlerne af. Foto: René Schütze

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vabler hist og pist

I samaritteltet tog de frivillige sig især af en type skader: Vabler.

- Men selvom de har fået vabler hist og pist og kommer humpende ind til os, er de glade, fortalte Helene Haarbo, 22.

Hun var frivillig samarit til Hærvejsmarchen for første gang.

- Min mor er også samarit, og hun inspirerer mig til at hjælpe andre, sagde Helene, mens hun satte plaster på en fod.

- Jeg kan mest mærke det i mine tæer, sagde Mette, der tog sig et velfortjent hvil i målområdet sammen med sin mand Tommy, der heller ikke havde svært ved at mærke sine fødder ovenpå weekendens gåtur.

Udenfor teltet kunne folk ligge med fødderne oppe af en blok.

- Det er for at få blodet til at løbe den anden vej, forklarede Mette, der lige havde vandret 30 kilometer sammen med sin mand.