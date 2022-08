Fårefarmere finder vragrester fra rummission

Vragrester fra en af rigmanden Elon Musks SpaceX-rummissioner er fundet på australske fårefarme.

Det bekræfter myndigheder torsdag.

Rumresterne menes at være dumpet ned på Jorden 9. juli. Men de blev først fundet sidste uge i Dalgety, som ligger nær et bjergområde cirka fem timers kørsel sydvest for storbyen Sydney.

Fårefarmerne Mick Miners og Jock Wallace opdagede begge en vragrest på hver deres farm i området. Tekniske eksperter ankom lørdag til farmene for at undersøge delene.

Det er Australiens rumagentur, som har bekræftet, at vragresterne stammer fra en af Elon Musks rummissioner. Det opfordrer desuden borgere til at sige til, hvis de falder over andre vragrester, der kan stamme fra rummissioner.

Astrofysiker Brad Tucker kiggede på rumresterne i sidste måned, efter at lokale landmænd havde kontaktet ham.

- Det var ret spændende og mærkeligt, siger han.

Han siger, at det mindede ham om science fiction-filmen 'Rumrejsen år 2001', da han så rester fra rummissionen ligge på en stor tom mark.

- Det var utroligt at se, siger han.

Ifølge avisen The Guardian var Tucker den første, som så sammenhængen mellem de nedfaldne rester, og at et SpaceX-rumfartøj var kommet tilbage ind i Jordens atmosfære - 20 måneder efter at det blev sendt afsted i november 2020.

De fleste vragrester fra rummet, lander i havet, når de vender tilbage til Jorden.

Men rumindustrien bliver større og større, og det vil sandsynligvis betyde, at flere vragrester i fremtiden vil ende på landjorden, vurderer Brad Tucker.

Han oplyser til The Guardian, at der efter fundet af de to første vragrester også er fundet en tredje nedfalden rumdel længere vestpå.

SpaceX er et privat rumfartsselskab, som er ejet af Elon Musk, der er verdens rigeste person.

Musk har store ambitioner med SpaceX og ønsker i fremtiden at sende bemandede fartøjer til Mars.