Fårup Sommerland bygger forlystelse til millioner

Med omtrent 45.000 solgte årskort og 577.000 besøgende i 2019 er der stadig godt gang i Fårup Sommerland, men parken har trods de mange salgstal oplevet et lille fald i endagsturister.

Det skal parkens nye rutsjebane, Saven, ændre på, så de igen kan tiltrække de lokale uden årskort.

- Rationalet for at bringe Saven på banen nu, er, at større rutsjebaner virkelig gør en forskel for vores publikum. Vi har haft lidt problemer med at tiltrække de lokaler, og vi ved fra analyser, at de lokale går meget op i, at der er noget nyt at komme efter, siger administrerende direktør, Niels Jørgen Jensen.

Animeret fremstilling af Saven. Foto: Fårup Sommerland

En tur med Saven tager 70 sekunder og opnår en tophastighed på 60 km/t. Det bliver Sommerlandets helt store nyhed.

- De år, hvor vi har etableret de større rutsjebaner, der kan vi se, at vi som regel vækster i antal gæster. Det er super interessant for et sted som vores, fortæller Niels Jørgen Jensen.

Den specialdesignede nye rutsjebane bliver parkens hidtil højeste rutsjebane på 24 meter. Banens længde bliver 460 meter, og Saven bliver Danmarks eneste rutsjebane, som kører både forlæns og baglæns. Den kan medbringe 20 personer pr. tog. Det oplyser Fårup Sommerland på deres hjemmeside.

Selvom Saven bliver parkens højeste rutsjebane, bliver det ikke den hurtigste. Saven må nøjes med en topfart på 60km/t, mens Lynet, der er en af parkens andre rutsjebaner, løber med titlen som parkens hurtigste rutsjebane. Lynet opnår en topfart på 80 km/t.

I 2016 da Orkanen var bygget færdig lå besøgstallet på mere end 650.000 gæster. I Fårup Sommerland håber de, at Saven kan gøre Orkanen kunsten efter, så de kan få en vækst i antallet af endagsturister.

Fårup Sommerland forventer at testkøre den nye forlystelse i begyndelsen af marts.

