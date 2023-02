Fabrik får kæmpebøde: To personer faldt i chokoladetank

Det amerikanske arbejdstilsyn har givet chokoladefabrikken Mars Wrigley en bøde på 14.500 dollars svarende til lidt over 100.000 danske kroner.

Bødestraffen er en konsekvens af en arbejdsulykke i juni 2022, hvor to arbejdere faldt i en chokoladetank, skriver BBC.

- Som altid sætter vi pris på Osha's (tilsynsmyndighederne i USA, red.) samarbejde i forhold til at gennemgå hændelsen, fortæller en talsmand fra Mars Wrigley.

Stor redningsaktion

Den helt store redningsaktion blev sat i værk i juni sidste år, og 24 redningsfolk blev kaldt til stedet.

Her måtte de bore et hul i bunden af den store tank for at få de to personer ud.

Helt let var det dog ikke for redningsfolkene, for en af dem blev hastet på hospitalet i helikopter.

'Alvorligt'

Arbejdsulykken er sidenhen blevet klassificeret som 'alvorlig' i en rapport af tilsynsmyndighederne.

I rapporten står der, at de to arbejdere var hyret til at rengøre tankene, men problemet var, at de ikke havde fået den nødvendige oplæring.

I forbindelse med rengøringen faldt de to personer således ned i en stor tank, som bruges til at blande ingredienser for chokolademærket Dove, som andre steder er kendt som 'Galaxy'.

Udover Dove/Galaxy producerer fabrikken blandt andet også M&M's, Mars, Snickers og Twix.

