Facebook-central evakueret efter muligt angreb

En Facebook-central i Californien har modtaget en pakke, der er blevet testet positiv for nervegift

Opdateret klokken 23.10: Myndighederne fortæller, at en ny prøve er negativ for sarin. Flere undersøgelser skal gennemføres, før området kan sikres helt.

Myndighederne i Californien undersøger i øjeblikket en Facebook-Central i Menlo Park for tilstedeværelsen af nervegiften sarin.

Det skriver CNN og Reuters.

Centralen modtog mandag en pakke, som blev testet positiv for sarin. Myndighederne slår dog fast, at der kan være tale om en falsk positiv test.

Bygningen blev evakueret med det samme, men to personer har muligvis været i kontakt med pakken.

- Vi har to personer, der muligvis har været udsat for nervegiften, men de udviser ingen tegn eller symptomer, udtaler brandmand Jon Johnston fra Menlo Park til Reuters.

Til Los Angeles Times udtaler indsatsleder hos brandvæsnet, Harold Schapelhouman, at man har sendt et hold til stedet, som skal teste pakken. En luftprøve er allerede blevet foretaget, og den testede negativ, fortæller han.

- Nogle gange laver maskiner fejl.

- Det er en melding fra en standard pakke-maskine, vi har med at gøre, fortsætter han til mediet.

FBI er på vej til stedet, fortæller talsmand Prentice Danner. Det er de, fordi der skal igangsættes en undersøgelse af FBI, hvis der testes positiv for Sarin i bygningen.

Sarin er en ekstrem farlig nervegift, fordi den let kan fordampe. Det kan være skadeligt for mennesker at indånde, få i øjnene eller på kroppen.