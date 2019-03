Facebook dropper dansk projekt

Efter et år med undersøgelser har Facebook valgt at droppe at bygge et datacenter i Esbjerg.

Det oplyser de selv til Ritzau.

- Vi har besluttet at skrinlægge vores projekt vedrørende et datacenter i Esbjerg. Efter 12 måneder med omfattende undersøgelser af projektet, inklusive væsentlige investeringer i den konkrete grund, er vi nu nået til et punkt, hvor vi kan træffe en fuldt oplyst beslutning, skriver Facebook i en mail, der fortsætter:

- På trods af de mange åbenlyse fordele, heriblandt den fordelagtige adgang til højhastighedsfiber og vedvarende energi samt stærk støtte fra Esbjerg Kommune, har vi alligevel måttet konkludere, at grunden - samlet set - ikke er den rette placering for vores næste datacenter i Europa.

Gigantisk byggeri

Tidligere har Avisen Danmark beskrevet Facebooks-byggeri, der gik under navnet 'Project Ember'.

Facebook havde købt lidt mere end to millioner kvadratmeter jord mellem Esbjerg-motorvejen og landsbyen Andrup.

Her var det planen, at den amerikanske kæmpe i etaper skulle bebygge et areal på 250.000 kvadratmeter svarende til cirka 40 fodboldbaner fordelt på 200.000 kvadratmeter datahaller og 50.000 kvadratmeter administrations-, logistik-og servicebygninger.

Dertil skulle bygges to højspændingsstationer, hver med et areal på cirka 30.000 kvadratmeter og nødstrømsanlæg med et samlet areal på cirka 6500 kvadratmeter.

Byggeri i Odense fortsætter

It-giganten har i forvejen et kæmpebyggeri i gang i Odense, hvor det bygger et datacenter. Til sammenligning bliver det center omkring 55.500 kvadratmeter. Altså knap fem gange mindre end det nu skrottede datacenter ved Esbjerg.

Facebook skriver yderligere i sin begrundelse, at det har været en 'kompleks proces'.

- At sætte fingeren på et enkelt forhold som årsag til beslutningen vil ikke give et retvisende billede af, hvordan vi arbejder med denne type beslutninger, skriver Facebook blandt andet om beslutningen.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er 'rigtig ærgerlig' over, at Facebook har valgt at droppe et datacenter i Esbjerg.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at de stopper processen. Men jeg er glad for, at de roser samarbejdet, siger han til Ritzau.