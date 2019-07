Facebook får milliardbøde

Facebook skal betale en bøde på fem milliarder dollar for at have videregivet oplysninger om sine brugere til tredjepart.

Det skriver Reuters og andre internationale medier.

Bøden er den største, som den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission (FTC), nogensinde har givet til en it-virksomhed.

Facebook bekræfter, at virksomheden indvilger i at betale bøden som en del af et forlig.

- Vi håber at lukke dette kapitel og i stedet vende vores fokus og ressourcer mod fremtiden, oplyser Facebook i en udtalelse.

