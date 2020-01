Facebook-firma efter fup: Her er deres forsvar

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes

Ledelsen af det skandaleramte Facebook-firma Marketing Saver er gået i flyverskjul, efter Ekstra Bladet tirsdag kunne afsløre, hvordan firmaet systematisk har fuppet mindst 34 kunder til at skrive under på de absurde og særdeles omkostningstunge kontrakter.

Med virksomhedens to indehavere Rasmus Gultfelt Skalbo og Arvin Mazaheri i spidsen - og sammen med direktøren Casper Dzienis og flere ansatte - er kunder blevet narret til at acceptere en aftale, der bliver solgt med løftet om 'en kanonpris' på 99 kroner om måneden, men i stedet koster dem op til 150.000 kroner og nogle gange meget mere.

Rasmus Gultfelt Skalbo er den ene af de tre hovedmænd bag Marketing Saver. Den unge amagerkaner ejer ifølge cvr-registret mindst fem virksomheder, mens han er indsat som direktør i ni andre. Privatfoto

Pas på: Danskere bag udspekuleret Facebook-fup

Smider røret på

Da Ekstra Bladet første gang kommer igennem på telefonen til Arvin Mazaheri, der tidligere har fået tvangsopløst lignende firmaer, smider han røret på, da han hører, hvem som ringer.

Han ejer i dag halvdelen af Marketing Saver og var indtil 25. november 2019 også dets direktør.

Senere tager en person telefonen på Arvins nummer, men kalder sig nu ’Morten’. Endnu engang vælger vedkommende i den anden ende at smide røret på.

Arvin Mazaheri ejer Marketing Saver sammen med Rasmus Skalbo Gutfelt. Han ønsker ikke at tale med Ekstra Bladet. Privatfoto

Kalder sig 'Morten'

Det er samme navn, der med efternavnet Møller fremgår af flere af de kontrakter, som indgår i sagen. Navnet fremgår også af det salgs-manuskript, som sælgerne i firmaet har brugt.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet eller nogle af de 34 ramte virksomheder at finde ud af, hvem denne Morten Møller faktisk er.

Men i en kort samtale mandag aften i denne uge ringer Arvin pludselig til Ekstra Bladet for at spørge, hvornår historien kommer ud. Da han ikke kan få et svar, smider han påny røret på.

Heller ikke selskabets nuværende direktør, Casper Dzienis - der på flere båndede telefonsamtaler kan høres groft manipulere en kommende kunde - vil tale med Ekstra Bladet.

Han har ligesom resten af ledelsen modtaget avisens mails, men besvarer hverken dem eller vores telefoniske henvendelser.

Kunder: Det er helt værdiløst Ekstra Bladet har interviewet 34 firmaer, som alle føler sig snydt af Marketing Saver. De fortæller alle den samme historie om forløbet. Som Ann-Katrine Krogsgaard er de blevet ringet op med klare løfter om, at firmaet billigt kan hjælpe dem med at skaffe flere kunder på Facebook. Og altid med det samme tilbud: Prøv os for 99 kroner om måneden: ’Så laver vi fire opslag på Facebook til dig hver måned.’ For en krone mere I nogle tilfælde ender regningen, som Marketing Saver vil have betalt, også med at blive dobbelt så stor som Ann-Katrines. Nemlig 300.000 kroner. Det sker, når kunderne i telefonen bliver overbevist om, at de da også skal have hjælp til Instagram for ’kun en krone mere’. Ingen af de 34 firmaer, som Ekstra Bladet har talt med, og som har fået opslag fra Marketing Saver, mener, at firmaets produkt er noget som helst værd. Opslagene er korte sætninger, der ofte ingen sammenhæng eller relevans har for firmaerne og deres kunder: ’Intet mindre end elskværdigt,’ lyder et kryptisk opslag. Eller: ’....Ren kærlighed.’ De fleste opslag er udsmykket med et par smileyer, men samtidig fyldt med stavefejl, hvilket ifølge firmaerne gør arbejdet helt værdiløst. Vis mere Luk

Stævner kunderne

Mest held har vi haft med at komme i kontakt på telefonen med Rasmus Gutfelt Skalbo, der ejer halvdelen af Marketing Saver og ligesom Arvin var direktør indtil 25. november.

Han er også manden bag blandt andet firmaet Gutfelt Social, hvis forretninger hænger tæt sammen med netop Marketing Saver.

Da Ekstra Bladet ringer Rasmus Gutfelt Skalbo op, ser han ingen problemer i, at Marketing Saver telefonisk lover kunderne et, men skriftligt binder dem til noget helt andet.

I flere tilfælde har kontrakterne nemlig gemt på krav om 60 månedlige betalinger på 2500 kroner. Regninger der samlet set løber op i 150.000 kroner.

Sådan fupper de 1 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 2 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 3 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 4 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 5 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen 6 af 6 Grafik: Michael Foshammer, Tekst: Heine Jørgensen og Jonas Skov Nielsen

Han har derfor heller ingen problemer med at stævne de kunder, som ikke har betalt firmaets massive regninger, når de er blevet faktureret.

- Vi stævner dem (kunderne, red.) heller ikke for 60 måneder. Vi stævner dem for den første faktura de har modtaget, siger han til Ekstra Bladet om den række af kunder, som kritiserer hans firma for fup og i flere tilfælde har indgivet en politianmeldelse.

- Men i det ligger underliggende, at de skal leve op til kontrakten, der løber 60 måneder?

- Men vi har også udført arbejde for alle kunderne, svarer Rasmus Gutfelt.

- 60 måneders arbejde?

- Nej, vi udfører 12 måneders arbejde. Også senere hen begynder vi at kigge på den længere bane. Og så laver vi arbejdet, sådan at man kan køre på den lange bane bagefter.

- Det er ikke sådan, at 60 måneder er uhørt i marketingsbranchen. Det er der mange bureauer, der gør.

- Nej, men problemet er, at I lover kunderne noget andet. I lover dem 30 dage til 99 kroner uden binding i de første 30 dage. Hvorfor fortæller I ikke med det samme, hvad vilkårene er i de her aftaler?

- Der er jeg bare uenig med dig, svarer han.

Eksperter: Aftalen er ugyldig Ekstra Bladet har fremlagt Marketing Savers forretningsmetoder for Anders Ørgaard og Birgit Liin, der begge er professorer, ph.d. ved henholdsvis Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Ud fra det materiale, de er blevet forelagt i sagen, vurderer de begge, at Marketing Savers kan være på kant med markedsføringslovgivningen. - Vejleder sælgeren de små erhvervsdrivende mundtligt i modstrid med kontraktens ordlyd, så er det min vurdering, at der er tale om vildledende markedsføring, lyder det fra professor Birgit Liin. Også Anders Ørgaard hæfter sig ved de mange måneders binding og den høje månedlige ydelse, der gemmer sig langt nede i kontrakten, som står i skærende kontrast til Marketing Savers telefoniske løfter. - Som jeg får sagen fremstillet, vil aftalen om bindingen hverken være bindende eller gyldig. Det betyder, at iværksætterne ikke er forpligtet til at betale, lyder vurderingen fra Anders Ørgaard. Vis mere Luk

Bor hos far

Hvad dokumentationen er for de udtalelser, vil Rasmus Gutfelt ikke ud med. Trods gentagne nye henvendelser afviser han nemlig at mødes og lade sig interviewe yderligere om, hvordan Marketing Saver faktisk laver sine forretninger.

Heller ikke Rasmus Gutfelts far, Lennart Gutfelt, ønsker at udtale sig i sagen. Lennart Gulfelt har en omfattende revisionsvirksomhed på Amager, hvor der er flere tråde til driften af Marketing Saver.

Firmaet bor således i dag officielt på samme adresse som Revisionsfirmaet Gutfelt og for kort tid siden i en lejlighed ejer af faderen. Holdningselskabet bag revisionsfirmaet, som Lennart Gutfelt ejer, er også blevet brugt af ledelsen i Marketing Saver til at overbevise mulige samarbejdspartnere om dets soliditet.

Lennart Gutfelt afviser kortfattet over for Ekstra Bladet, at han er en del af Marketing Saver, men vil altså heller ikke stille op til et interview.

En række selvstændige erhvervsdrivende har meldt Marketing Saver og den ansvarlige ledelse til politiet for bedrageri. Sagen undersøges ifølge Ekstra Bladets oplysninger aktivt af politiet, men det er endnu ikke afgjort, om der skal rejses sigtelser.

Gemmer sig i Spanien Allerede i december sidste år valgte ledelsen i Marketing Saver at flytte deres aktiviteter til det sydlige Spanien. Det skete ifølge Ekstra Bladets oplysninger, efter flere vrede og truende kunder havde opsøgt firmaet på dets adresse i Hvidovre. Det er fortsat denne adresse, både Marketing Saver og flere af Rasmus Gutfelts firmaer oplyser til kunderne. Men de to ejere og direktøren bor ifølge det danske selskabsregister i Spanien. Adresserne, som står i cvr, er imidlertid ufuldstændige og sandsynligvis fiktive. En række opslag på blandt andet Facebook viser dog, at ledelsen i Marketing Saver er meget aktive i deres forsøg på at finde nye telefonsælgere, der kan lokke danske firmaer til at indgå den meget dyre kontrakt med dem. Forsøger at slette sig selv

De seneste uger, mens Ekstra Bladet har researchet sagen indgående, har de to ejere og deres direktør også haft 'slettelakken' fremme på både LinkedIn, Facebook og på hjemmesiderne for Marketing Saver og det associerede Gutfelt Social. Således er kundelister, adresser og ikke mindst billeder af de involverede løbende forsvundet i takt med, at researchen er skredet frem. Ekstra Bladet har dog sikret en kopi af alle relevante oplysningerne, inden de blev slettet. Flyttet tre gange

Undervejs er Marketing Saver også flyttet hele tre gange på kort tid. Først tvangsflyttede Erhvervsstyrelsen firmaet til sin adresse, fordi man ikke kunne komme i kontakt med firmaets ledelse. Da det lykkedes, blev firmaet i nogle få dage registreret i en lejlighed, der ejes af Lennart Gutfelt, som er far til en af ejerne, Rasmus Gutfelt Skalbo. Det er også Lennart Gutfelt og hans revisionsfirma på Amager, der i dag lægger adresse til firmaet, selvom det altså reelt drives fra Spanien. Vis mere Luk

Herunder kan du læse hele kontrakten fra Marketing Saver og se de fælder, som bagmændene har bygget ind i den. Klik på de gule felter for en nærmere forklaring:

TIP OS! Er du blevet snydt af Marketing Saver? Eller kender du personkredsen bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes