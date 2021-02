Facebook fjerner alle nyheder fra australske brugeres sider

Det vil fremover hverken være muligt for privatpersoner eller virksomheder i Australien at læse eller dele mediers nyheder på Facebook.

Det fremgår onsdag af en pressemeddelelse fra det sociale medie.

Beslutningen bunder i en strid om et australsk lovforslag.

Forslaget lægger op til, at sociale medier som Facebook fremover skal betale en del af deres overskud til de etablerede medier.

- Lovforslaget misforstår helt fundamentalt forholdet mellem vores platform og udgivere, der bruger den til at dele nyhedshistorier.

- Det har efterladt os med et svært valg: Enten skal vi efterleve en lov, der ignorerer det forhold, eller også skal vi stoppe med at tillade nyheder på vores tjenester i Australien. Vi har valgt det sidste, skriver Facebook.

Facebook præciserer blandt andet, at private brugere fremover 'ikke kan se eller dele australske eller internationale nyheder på Facebook'.

I Danmark benytter regeringen i stor udstrækning Facebook til at servere nyheder for danskerne. Det til trods for, at den samme regering har været særdeles kritisk over for tech-giganternes lyst til at betale skat.

Således afslørede Ekstra Bladet for to måneder siden, hvordan Socialdemokratiet bruger millioner på at annoncere hos Facebook.