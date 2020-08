Facebook fjerner syv millioner falske corona-opslag

Det enorme sociale medie Facebook har fjernet syv millioner corona-opslag fra platformen i andet kvartal af 2020.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters sker det efter, at opslagene indeholder falske oplysninger om coronavirus.

Opslagene har blandt andet vist overdrevne kurver, der har givet et forkert billede af smitteudviklingen, mens flere af dem også har indeholdt vildledende forholdsregler mod smitte.

Brug for handling - ikke flere høringer

Derudover viser tallene fra Facebook, at de har fjernet 22,5 millioner opslag med hadefulde ytringer og 8,7 millioner opslag med forbindelse til ekstremistiske organisationer.

Med offentliggørelse af tallene fremlægger Facebook samtidigt, at de har udvidet regelsættet, så det nu er imod reglerne at have 'indhold, der afbilleder blackface samt stereotyper om, at det jødiske folk styrer verden,' som formuleringen lyder ifølge Reuters.

