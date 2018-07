Facebook i historisk nedtur: Zuckerberg blev 100 milliarder kroner fattigere

Mark Zuckerbergs personlige formue faldt med over 100 milliarder kroner (16 milliarder dollars) torsdag, da Facebook havde en historisk dårlig dag på den amerikanske børs.

Et skuffende regnskab samt udsigt til hårdere tider betød, at den sociale netværkstjeneste faldt med 19 procent. Dermed satte Facebook rekord som det selskab, der har mistet mest værdi på en enkelt børsdag, skriver Associated Press.

Facebook mistede en værdi af 760 milliarder kroner (119 milliarder dollars), og stifter og storaktionær Mark Zuckerberg blev hårdt ramt på pengepungen.

Zuckerberg blev 100 milliarder kroner fattigere, og ifølge Forbes magazine faldt den 34-årige direktør på listen over verdens rigeste mænd – fra nummer tre til nummer seks.

Nedturen kommer efter et kvartal, hvor Zuckerberg har været tvunget til at vidne for USA's kongres og for EU-Parlamentet i forbindelse med skandalen om uretmæssig deling af Facebook-brugeres data.

Skandalen begyndte at rulle tidligere i år, da det kom frem, at analysefirmaet Cambridge Analytica havde høstet data om amerikanske vælgere på Facebook, uden at Facebook greb ind.

Men Facebook bør ikke dømmes ude, advarer Brent Thill, der er analytiker hos Jefferies i New York. Han tror, at især Facebook-ejede Instagram vil hjælpe virksomheden til ny succes.

- Facebook leverede ikke varen i dette kvartal, men vi er optimistiske på den lange bane, siger Thill til Forbes.